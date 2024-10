Korai lehet az optimizmus az amerikai munkaerőpiacon

Amiről keveset olvashattunk, az az, hogy az adatközlő minisztérium által végrehajtott szezonális kiigazítás az elmúlt több mint 20 év legnagyobb kiigazítása volt szeptemberben, így ez erősen torzíthatta a foglalkoztatásra vonatkozó adatot. A modellalapú finomhangolással tudják elvileg az egyes hónapok jobb összehasonlíthatóságát biztosítani, és e tekintetben a szeptemberi hónap általában „kihívásokkal teli” a nyári szezont követően. Szeptemberben a legnagyobb foglalkoztatásbővülést a szabadidő és vendéglátás, egészségügy, kormányzat (tanárok visszatérése), építőipar esetében regisztrálták, melyek közül különösen az első és utolsó erősen függ az időjárástól, ami arra utal, hogy a kedvező foglalkoztatási trend vélhetően nem lesz fenntartható, még utólagos negatív korrekciót sem lehet kizárni. A foglalkoztatási adatok tekintetében az adatgyűjtési időszak a hónap 12-ét is magában foglaló fizetési időszak, ami nem feltétlenül egyezik meg közvetlenül a naptári héttel. Így a szeptember végén pusztító Helen hurrikán és a napokban a délkeleti partokat elérő Milton hurrikán hatása az októberi statisztikákba kerül be, ahogyan több nagy autógyártó és a keleti parti dokkmunkások által hirdetett sztrájkok hatása is.

Valójában a konjunktúramutatók és bizalmi indexek is lassulást vetítenek előre. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index foglalkoztatási részadata 2010 eleje óta nem látott mértékben esett vissza szeptemberben – a pandémiás időszaktól eltekintve –, a vállalatok pedig az egymást követő második hónapban is csökkentették a foglalkoztatottak számát, amiben szerepe van a választások előtti bizonytalan környezetnek is. A jól teljesítő szolgáltatóiparban is csökkent a foglalkoztatottság szeptemberben; egyes vállalatok költségcsökkentésre hivatkoztak, ugyanakkor voltak, amelyek munkaerőhiányról számoltak be. Az amerikai fogyasztói bizalom szeptemberben jelentősen, 2021 augusztusa óta nem látott mértékben gyengült, főként mivel a lakosság aggódik a munkahelyek miatt. A Conference Board által számított mutató esetében mind a jelenlegi helyzetmegítélés 10,3 ponttal, mind a várakozásokra vonatkozó részadat 4,6 ponttal romlott. A jelenlegi üzleti feltételek fogyasztói megítélése negatívra fordult, továbbá csökkent (32,7 százalékról 30,9 százalékra) azon fogyasztók aránya, akik szerint „sok a rendelkezésre álló munkahely”, emellett a megkérdezettek több mint 18 százaléka szerint „nehéz munkát találni”, szemben a korábbi 16,8 százalékkal. A fogyasztók pesszimistábbak voltak a jövőbeli munkaerőpiaci feltételeket illetően is, és kevésbé ítélték meg pozitívan a jövőbeli üzleti feltételeket és a jövőbeli jövedelmi helyzetüket.