Mesterséges intelligencia: a technológiai robbanás küszöbén

A Google (Alphabet) is gőzerővel építi a saját nagy nyelvi modelljét, a Geminit. (A Gemini 1.5 Pro után nemsokára jön a Gemini 2.) A Meta pedig a saját Llama nevű modelljét fejleszti. (A Llama 2023 februárjában indult, 2024. júliusban adták ki a legutolsó, Llama 3.1-es verziót.)

Megfigyelhető, hogy mindegyik globális technológiai vállalat kulcsfontosságúnak tartja a jövője szempontjából egy saját nagy nyelvi modell felépítését vagy, hogy legalább közvetlen befektetések útján biztosítsa a helyét az LLM-szektorban.

Így a kisebb LLM cégek mögött is jórészt nagyok állnak: Az OpenAI mögött lényegében a Microsoft áll. A Microsoft eddig már 13 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba és a cég exkluzív felhőszolgáltatója is. 2028-ra együtt építenek fel majd egy elképesztő méretű és több mint 100 milliárd dollárba kerülő adatközpontot Csillagkapu néven és egy szuperszámítógépet, amelynek a feladata a mesterséges intelligencia futtatása lesz. A Microsoft a megjelent sajtóhírek ellenére nem 49 százalékos tulajdonosa az OpenAI-nak, csak egy bizalmi megállapodás szerint a jövőbeli vállalati nyereségből részesedik majd 49 százalékban.

Az Anthropicba is az Amazon eddig 4 milliárd dollárt, az Alphabet 2 milliárd dollárt fektetett be.

Ha a nyugati világot nézzük, az LLM-ágazat meghatározó cégei közül szinte az összes cég amerikai. Bár a szintén jó benchmarkokkal rendelkező párizsi székhelyű Mistral AI francia cégnek számít, de volt Google- és Meta-fejlesztők – akik francia származásúak – alapították és folyamatosan amerikai kockázati tőkét kapott a saját LLM rendszerének fejlesztésére.

A bencmark teszteken viszont mindig csak a nyugati világ nagy LLM-rendszereit hasonlítják össze. A technológiai hírek is csak a nyugati LLM-rendszerekről szólnak.

De közben a világ többi része sem alszik.

Eric Schmidt, a Google 2001 és 2011 közötti CEO-ja szerint a kínai generatív AI-rendszerek mintegy 6-12 hónappal vannak elmaradva az amerikaiak mögött, de a kínaiak keményen dolgoznak a lemaradás csökkentésén.