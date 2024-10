Mit rejt a hazai tőzsde a gazdasági bizonytalanságban?

A tőkeági forrásbevonás mint növekedési eszköz

Az elmúlt pár év külső kihívásokkal teli gazdasági környezete egyértelműen rámutatott, hogy a túlnyomórészt hitelezésre épülő finanszírozási mix túl nagy kitettség a vállalatok számára. A diverzifikáció elengedhetetlen, erre pedig a tőkeági forrásbevonás megfelelő alternatívát nyújt.

A tőzsdei jelenlét a finanszírozási igény kielégítése mellett számos egyéb aspektust tekintve is a következő szintre emelheti egy-egy társaság működését: ilyenek a transzparens működés, az üzleti bizalom erősítése, a likviditás növekedése, az erősödő pénzügyi fegyelem, a jó értelemben vett teljesítménykényszer, a munkavállalói ösztönzőrendszerek kialakításának lehetősége vagy a PR- és marketingérték. A tőkepiacok hosszú távú finanszírozási képessége emellett kulcsfontosságú lehet az olyan aktuális kihívások megoldásában is, mint a generációváltás, a digitalizáció vagy a zöldátállás.

Mindezen tényezők nemcsak a nagyvállalatok, de a középvállalatok életében is kiemelt fontosságúak. Az utóbbi szegmens gazdasági súlya is egyértelműen implikálja, hogy a nyilvános jelenlét a középvállalatok számára is életszerű alternatíva kell hogy legyen, tőzsdére vonzásuk elemi érdek. A törekvés nem hungarikum: a fejlettebb tőkepiacok (az angolszász országokon túl, közelebbi példákat beemelve akár a skandináv országokat, illetve Lengyelországot is említhetjük) mintája alapján az elmúlt években a Budapesti Értéktőzsde, a tulajdonos Magyar Nemzeti Bank ambíciója által is támogatva, komoly, szerteágazó munkát végzett a tőzsdei forrásbevonás vállalati gondolkodásba való bekerülése, a középvállalati réteg tőzsdei megjelenésének elősegítése érdekében.

Az eredmény egy komplex, a középvállalati tőzsdei megjelenést elősegítő, financiális ösztönzőket és szellemi, vezetői mentorálást is magában foglaló szolgáltatáspaletta, valamint egy a középvállalatokra specializált, a szabályozott piac előszobájának tekinthető, ahhoz képest könnyített feltételrendszer mentén működő piac, a BÉT Xtend lett. A 2016–2021 közti évek óvatos növekedési ütemét követően a munka igazán 2022-re ért be, amikor az Xtend mezőnye dinamikusan növekedni kezdett. Mára a platform 21 kibocsátót számlál, mindössze eggyel kevesebbet, mint a hierarchiában felette elhelyezkedő, évekkel hosszabb múltra visszatekintő Standard kategória.