Tízszer annyi kartondobozt használunk évente, mint ahány ember él a Földön

A világ papírfelhasználásának igen nagy hányadát a kartoncsomagolások teszik ki / Fotó: AFP

Az Európai Unió felmérése alapján 2021-ben 188,7 kg csomagolási hulladékot termelt fejenként a lakosság. 2010 és 2021 között a fő csomagolási hulladékanyag a papír és a karton volt, ezt követte a műanyag és az üveg. Ekkora mennyiségű hulladéktermelés esetén nem meglepő, hogy az újrahasznosítási törekvéseket igyekeznek előmozdítani a törvénykezéssel is. Ez azért is rendkívül fontos, mert 2024-ben előreláthatólag 3,7 milliárd dolláros értéket fog termelni a hullámkartonpiac.

Becslések szerint évi 4,8 százalékos növekedés várható az elkövetkezendő időszakban, így 2034-re közel 6 milliárd dollár értékű piacról beszélhetünk.

A jelenlegi irányzatok egyre inkább a környezettudatosság felé terelik a piacot, így a fenntartható csomagolások térnyerése a legmeghatározóbb. Ez továbbra is ösztönző hatással lesz a biológiailag lebomló és komposztálható csomagolások fejlesztésére, hogy jobb teljesítményt nyújthassanak és költséghatékonyabbak lehessenek. Fejlesztés alatt állnak már olyan bevonatok, amik megújuló és fenntartható forrásból származnak, illetve nem csak vízzáró tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem rendkívül ellenállóak, például a fertőzésekkel szemben is. Az intelligens bevonatok pedig olyan környezeti tényezőkre reagálnak, mint a hőmérséklet vagy a páratartalom. Emellett képesek valós idejű adatokat szolgáltatni a termék állapotáról, ami az élelmiszer- és gyógyszeriparban jelentősen javíthatja a különböző alapanyagok és készítmények eltarthatóságát és minőségét. A jelenleg használatban lévő bevonatok hátulütője, hogy nehezen újrahasznosíthatóak, így a körforgásos gazdasági modell is akadályokba ütközik. A probléma megoldására már zajlik az olyan bevonatok fejlesztése, amik egyszerűen elválaszthatóak a papírrostoktól.

A fenntartható csomagolások térnyerése a legmeghatározóbb / Fotó: AFP

A csomagolóipar folyamatos növekedéséhez szükség van olyan megoldásokra, amik csökkentik a termékek környezeti lábnyomát. Bizonyos gyártók új alapanyagot keresnek, amellyel helyettesíthetik a fát, gondoljunk itt az algából készült papírra. Az egyik leghatékonyabb megoldás ugyanakkor az újrahasznosíthatóság biztosítása, amire egyre elterjedtebb megoldások léteznek. Szerencsére a papír többször újrahasznosítható, ezzel jelentősen csökken az alapvetően is csekély ökológiai lábnyoma.