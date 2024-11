A határtérségek fejlesztése közös érdek – ne hagyjuk elesni végvárainkat

A helyzeten végeredményben nem változtatott hazánk és a szövetséges Szlovákia európai uniós csatlakozása, illetve a közös schengeni övezetbe tartozás sem.

Így, bár a határok korlátlanul átjárhatók, sőt, számos infrastrukturális új építkezés kifejezetten a határtérségekben történő szabad mozgást segíti elő, a várt gyors fejlődés elkerülte az említett térségeket.

Ez nem kis mértékben összefüggött azzal, hogy mindkét ország esetében a közigazgatás átszervezésével, valamint a képzési intézmények területi változtatásával – ez utóbbiaknál a potenciális felveendő kör szűkülésével – a közjogi fontosság, a területi intézkedési képesség és az ezt megalapozó koncentrált társadalmi, gazdasági, szellemi potenciál elvándorolt az érintett területekről. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a városi értelmiség és a polgári réteg meggyengülése jelentős akadályát képezi a társadalmi-gazdasági fejlődésnek.

Az Európai Unió az elmúlt húsz évben döntően Interreg-programokkal próbálta előmozdítani az említett „végvári” térségek fejlődését.

Maradandó infrastrukturális értéket először a határátlépő pontok bővítése, illetve a vámügyi eljárások korszerűsítése jelentett, később a különböző közúti fejlesztések, majd a rendszeressé váló hídépítések.

Igazi gazdasági programok létrejötte nem volt elvárható, esetleg egy-egy erősebb önkormányzati szereplő tudott elérni e téren eredményt (pl. Fülek önkormányzata ipari és innovációs parkot hozott létre). A támogatások célzott alanya szinte majdnem mindig a turizmus, a turisztikai desztinációmenedzsment és a különböző attrakciók fejlesztése volt. Ezen túl azonban a nemzeti EU-s források mindkét országban jellemzően a gazdasági fejlődés centrumait erősítették, illetve azokat a vállalkozásokat, amelyek ezen nemzeti centrumokban tevékenykednek. Márpedig ez kevéssé mondható el a határtérség vállalkozásairól.

Ha változtatni akarunk, újra kell indítani a régiós programozást / Fotó: Getty Images

Mindezek eredőjeként a korábban határok által átszabdalt tájtérségek egységesülő fejlődése objektív okokból nem jöhetett létre. Ma inkább néprajzi kulturális örökség (Gömörország), mint egy szerves gazdasági, társadalmi területi egység, de hasonló mondható el Zemplénről, a Hegyaljáról vagy a Bodrogközről is. Ha ezen változtatni akarunk, újra kell indítani a régiós programozást, stratégiailag meg kell tervezni a belső forrásképződést, továbbá külső (másutt képződő) források átcsoportosításával kell megteremteni az intézkedések fedezetét. Ezek eredményeképpen fejlődnie kell az infrastruktúrának (minden tekintetben), ipari, mezőgazdasági, feldolgozóipari kapacitásokat kell telepíteni, fel kell készülni a fenntartható gazdaság kihívásaira és a megkerülhetetlen digitalizációra, de mindenekelőtt biztosítani kell azt, hogy a térségfejlesztés mögött újra megjelenjen a törekvő és magának jövőképet állító polgárság és értelmiség. Mégpedig helyi kötődéssel, és nem átmeneti időre odahelyezett „vendégként”. Hogy országok között is kooperálni kell? Megítélésünk szerint az Európai Unió, a NATO és a kölcsönös megbecsülés megfelelő politikai hátteret biztosít nemcsak országosan, hanem az egymással határos térségek együttműködésében is. Ha mindez nincs, akkor a már említett „végváraink” nem ostrom által, mint a középkorban vagy az újkorban, hanem a szellemi és az anyagi lehetőségek elgyengülése által fognak perifériára szorulni, vagy egy későbbi stádiumban – stílszerűen történelmi analógiával – „elesni”. Ekkor nehéz lesz feltenni a kérdést, hogy mi volt az az erő, ami Magyarország legszebb történelmi korszakában, a reformkorban oly szellemeket tudott megmozgatni, mint Fay András, Tompa Mihály vagy éppen Kossuth Lajos, akik e térségek szülöttei.