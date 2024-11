A Trump-effektus: milyen hatása lehet a kriptopiacra a régi-új elnök visszatérésének?

Mi változott?

Trump az idei kampányban ígéretet tett, hogy enyhíti a digitális eszközökre és a blokklánc-technológiára vonatkozó szabályozást az Egyesült Államokban. Ezen túlmenően nem titkolt célja, hogy a tőzsdefelügyelet jelenlegi elnökét, Gary Genslert egy kriptobarátabb figurára cserélje, és létrehozzon egy külön szabályozási bizottságot a támogató politika kidolgozására.

Trump emellett nyíltan ellenzi a digitális jegybankpénz (Central Bank Digital Currency, CBDC) bevezetését, mivel úgy véli, hogy azok lehetővé tennék a kormányzat teljes uralmát a lakosság pénzügyei felett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Trump-adminisztráció valószínűleg nem fogja támogatni a digitális dollár fejlesztését, ami eltér a világ más nagy gazdaságainak, például Kínának és az Európai Uniónak a törekvéseitől.

Milyen hatása lehet a kriptopiacra a régi-új elnök visszatérésének? / Fotó: Getty Images

Az elnök tervei között szerepel továbbá a kriptovalutákra vonatkozó adózási szabályok felülvizsgálata is. Az adócsökkentés következményei túlmutathatnának a közvetlen befektetéseken: a bitcoin elterjedése felgyorsulhatna, miközben a digitális valuták széles körben elfogadottá tudnának válni.

Trump mindezeken túlmenően azt is célul tűzte ki, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet töltsön be a bitcoinbányászatban, ezzel is támogatva a „Made in the USA” politikát. Emellett fontolóra vette egy stratégiai bitcointartalék létrehozását is, ami radikálisan megváltoztatná az Egyesült Államok digitális valutákhoz való hozzáállását.

Milyen jövő vár a kriptovalutákra?

Ha Trump megvalósítja ígéreteit, a bitcoin szerepe digitális értékőrző eszközként tovább erősödhet. A kormányzati támogatás növelheti a befektetői bizalmat, és hozzájárulhat a bitcoin árfolyamának stabilizálódásához.

A bitcoin mellett számos altcoin is jelen van azonban a piacon, amelyek különböző technológiai innovációkat és felhasználási területeket képviselnek. Trump kriptobarát politikája az altcoinok fejlődését és elfogadottságát is ösztönözheti. A szabályozási környezet enyhítése lehetőséget teremthet új projektek indítására, valamint a meglévő technológiák továbbfejlesztésére.