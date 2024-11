Beköszöntött a hideg idő –törekedjünk az energiamegtakarításra

Azt is el kell mondani, hogy egy megkövesedett, idejétmúlt szemlélet is hátráltatja az új energiakoncepció megszületését, ez pedig az, hogy csupán a perifériális gondolkodás része az energiamegtakarítási hajlandóság: ez az intézményi és a lakossági felhasználókra egyformán igaz. Vagyis a civilszférának, így a mérnöki kamaráknak ismeretterjesztő szerepet is magukra kell vallaniuk e téren is.

Erre a feladatra is felkészült a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara.