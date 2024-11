Eurómilliárdok múlhatnak rajta, hogy megosztjuk-e egészségügyi adatainkat

Az emberi tényező: fontos a képzés és a bizalom

A sikeres bevezetéshez számos technológiai akadályt kell megugrani.

Ilyen az interoperabilitás kérdése: az egyes országok rendszerei nem mindig kompatibilisek egymással, így a gyors és biztonságos adatcsere csak akkor lehetséges, ha minden részt vevő ország betartja az EHDS előírásait. Ám legalább ilyen fontos az emberi tényező is – mind az egészségügyi szakemberek, mind a páciensek oldaláról. A digitális átállás egyik legnagyobb kihívása a megfelelő adatkezelési és adatvédelmi ismeretek átadása az orvosoknak és az ellátórendszer többi szereplőjének. Fontos, hogy az egészségügyi dolgozók megértsék és megfelelően kezeljék a digitális rendszereket, biztosítsák az adatok pontosságát és biztonságát. Az EIT Health Think Tank jelentése kiemelte a munkaerő képzésének, technológiai kompetenciáik növelésének fontosságát is.

A következő lépés a betegek bizalmának növelése. A koronavírus-járvány alatt Magyarországon felgyorsult a digitális egészségügyi megoldások bevezetése, például az e-recept és a távkonzultációk révén. A lakosság részéről az EgészségAblak app népszerűségén túl is egyértelmű az érdeklődés a digitális megoldások iránt. A Magyar Orvosi Kamara idei felmérése szerint a magyarok 90 százaléka keres rendszeresen egészséggel kapcsolatos információkat online. Mindemellett azért létezik bizalmatlanság is – az MI-alapú egészségügyi megoldásokhoz például csak a megkérdezettek 30 százaléka áll kifejezetten elfogadóan.