A KSH októberben publikált augusztusi kereseti statisztikái és inflációs adatai elemzéséből a továbbiakban a bruttó medián reálkeresetek alakulását – vagyis az inflációs hatástól megtisztított változást – fogjuk vizsgálni. (A mediánérték az, amelynél annyian keresnek többet, mint ahányan kevesebbet.) Az adott hónap adatait az előző év azonos hónapjának értékével összevetve – vagyis egyévi változást tükrözve – a következő képet láthatjuk.

A keresetek mediánértéke az időszakban folyamatosan nőtt – 2020 januárja és 2021 decembere között nagyjából egyenletesen, átlagosan 9,4 százalékkal. 2022-től felgyorsult a növekedés (2022 januárjától 2024 augusztusáig átlagosan 16,1 százalékkal), azonban az árszínvonal emelkedése is. Az infláció a 10 százalékos határt 2022 májusában lépte át, legmagasabb értékét pedig 2023 januárjában érte el 25,7 százalékkal. Innentől kezdve csökkenni kezdett, és 2023 októberében lett újra egy számjegyű; 2024 januárjától a 3–4 százalékos sávban mozog.

A két folyamat együttes hatásaként a reálkeresetek mediánja 2022 szeptemberében évtizedes növekedés után csökkenő pályára került. Az újabb bővülési szakasz egy év múlva, 2023 szeptemberében kezdődött, és azóta is tart. Ennek oka, hogy a dinamikus keresetnövekedés a töredékére csökkent infláció mellett is fennmaradt. Okkal vetődik fel a kérdés, hogy ezzel visszanyerték-e már a keresetek az inflációs válság előtti vásárlóértéküket.

Nézzük meg a helyzetet először 2020 januárjához mint bázisévhez viszonyítva.

Kiheverték-e a reálkeresetek az inflációs veszteséget? / Fotó: Havran Zoltán

Az ábrán láthatjuk, hogy 2020 februárjának kivételével a medián reálkeresetek még a legrosszabb hónapokban is az induló érték fölött voltak. Jogos ugyanakkor, hogy ne statikus, hanem dinamikus szemléletben is tekintsük a folyamatot, vagyis a viszonyítási alap a növekedési trend legyen. Így is hasonló képet kapunk, mint az előbb: a változásnak a trendtől való elmaradása 2022 nyarán kezdődött, 2023 novemberében tért oda vissza, majd haladta meg ezt követően.

2024 augusztusában a bruttó reálkeresetek mediánértéke közel az ötödével, 18,8 százalékkal haladta meg a 2020. januári értéket.

Mivel az infláció elszabadulása előtti időszak végének inkább tekinthetjük 2022 januárját, mint 2020. év elejét, szűkíthetjük az idősávot. E nézőpontból a következőt látjuk.