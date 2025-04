Más „elit” sportokhoz hasonlóan az utóbbi évtizedekben a golf is sokat változott. Nem is olyan régen még a felső tízezer sportja volt – akárcsak a tenisz –, elzárt pályákon, drága felszerelésekkel játszották az úri sportolók és sportolónők. A demokratizálódás aztán a golfot is elérte, egyre több nyilvános pálya nyílt meg a tömegek előtt, a klubok tagsági díjai csökkentek, és megfizethetővé vált a felszerelés is. A folyamat egyik fő hajtóereje a technológia, a televíziós közvetítések például nagy szerepet játszottak abban, hogy a golf „tömegsporttá” vált, amelyet napjainkban már 50-60 millióan űznek világszerte.

Golf: ütős technológiák / Fotó: Shutterstock

Golf: a technológia új alapokra helyezi

A technológia játssza a fő szerepet egy új kezdeményezésben, amely idén januárban indult, és amely azt a célt tűzte ki, hogy a golfot a szó szoros értelmében „új alapokra” helyezi. A többek között Tiger Woods által alapított TMWR Sports indította el a TGL (TMWR Golf League) fedett pályás bajnokságot, amelynek a floridai Palm Beach Gardenben felépült SoFi Center ad otthont. A játék részben szimuláción alapul, a (valós helyszíneket idéző) szakaszok elején a játékosok egy hatalmas, nagyjából 16-szor 20 méteres képernyőre „céloznak”, majd amikor a labda a virtuális lyukak közelébe kerül, elhagyják a „ScreenZone-t”, és a stadion másik felét elfoglaló GreenZone-hoz sétálnak (ami csak néhány lépés, nem kell kilométereket megtenni). Ez egy hatalmas forgószínpad, amelynek felszínét mintegy 600 motoros egység alakítja úgy, hogy tökéletesen imitálja a virtuális térben megközelített lyuk környezetét. Az első szezon már tart, hat csapat küzd a győzelemért, a közvetítések (egyik) különlegessége, hogy a nézők a játékosok beszélgetéseit is követhetik.

A TGL a virtuális valóságot mozgósítva próbálja visszaadni a „szabadtéri” golf fő varázsát, a változatos környezetet, a sokféle akadályt, amilyen például a homok, a magas fű, a torlaszok vagy a bunkerek. Ezek mind-mind másféle ütőtechnikát és más-más ütőt követelnek meg. Persze nemcsak a talaj „borítása” számít: más típusú ütő kell a 100 méter feletti távoli ütésekhez és más a rövidebb, „befejező” ütésekhez. A világ első számú golfütőgyártója, az 1982-ben alapított Callaway Golf nagyjából 20 évvel ezelőttig a trial and error módszerrel fejlesztette az ütőit: számtalan prototípust készítettek, és ezeket tesztelve választották ki a sorozatgyártásra szánt modelleket. A cég az ezredforduló után döntött úgy, hogy – a Siemens mérnökeivel együttműködve – számítógépes alapokra helyezi a tervezést. Új módszereket dolgoztak ki, amelyek sokkal összetettebb anyagfelhasználást tettek lehetővé, és amelyek révén – egyebek mellett – az ütők felszínét és tömegeloszlását sokkal precízebben lehet megtervezni. A fejlesztés eredményei három területen is kézelfoghatók.

Először, a precízebb kialakítású ütők versenyelőnyt biztosítottak a játékosoknak (és persze a Callaway Golfnak). Másodszor, a fejlesztés folyamata jócskán lerövidült, a korábbi két-három évről tíz-tizenhat hónapra csökkent. Harmadszor, a gyártók között élesebbé vált a verseny, aminek végső soron a golfozók globális közössége is hasznát látja.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a golfütő igazi precíziós műszer, amely különleges kezelést igényel. Ez áll a szennyeződések eltávolítására is, hiszen a durva dörzsölés könnyen megváltoztathatja az ütő gondosan beállított technikai paramétereit. A speyeri (Németország) SwissSonic ennek a kényes problémának a megoldására dolgozta ki 15 évvel ezelőtt az ultrahangos technológiát. (A cég Németország golfpályáin körülbelül 250 tisztítót működtet, amelyeket a játékosok ingyenesen használhatnak, a bevétel a berendezéseken megjelenített hirdetésekből származik.) Az első SwissSonic ütőtisztítók mikroprocesszorai mostanában értek meg a cserére, döntően az ultrahangot generáló mikrorezgések miatt használódtak el. A jelenleg is zajló korszerűsítés („retrofit”) során a Siemens kompakt vezérlőit építik be, amelyek a víz hőmérsékletét és a tisztításhoz használt ultrahang frekvenciáját szabályozzák.