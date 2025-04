Magyarország elmaradásban van a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásában az EU többi tagállamához képest. 2024-ben a magyar cégek mindössze 7,4 százaléka használta ezt a technológiát – ennél csak három másik tagállamban volt alacsonyabb az arány. Ahogy az MI egyre inkább beépül az európai üzleti működésbe, a hazai vállalatoknak is lépniük kell, ha versenyben akarnak maradni. Az MI mellett az új munkavégzési modellek és a kiberbiztonsági kihívások is alapvetően alakítják át a hazai technológiai környezetet a következő évtizedben. Az Unisys friss jelentése szerint azok a cégek, amelyek időben alkalmazkodnak, hosszú távon is előnybe kerülhetnek.

MI és három IT-trend, amelyre a magyar cégeknek most kell reagálniuk / Fotó: Shutterstock

1. Megállíthatatlanul terjed a mesterséges intelligencia (MI)

A mesterséges intelligencia már nem távoli vízió, hanem a mindennapjaink része – és egyre könnyebben használható. Mára kikristályosodott, hogy az MI-használat alapja a természetes emberi nyelv lesz, így az összetett rendszerek is olyan egyszerűen kezelhetők lesznek, mint egy chatbot. Ez a fordulat Magyarországon is áttörést hozhat: az MI gyorsabban terjedhet el iparágak egész sorában.

A fiatal, digitális környezetben szocializálódott munkavállalók kulcsszereplői ennek az átállásnak. Ők segíthetnek az MI bevezetésében és abban is, hogy a technológiától tartó kollégák is nyitottabbá váljanak. Ezek az eszközök nemcsak hatékonyabbá teszik a csapatok munkáját, hanem javaslatokkal és releváns információk megjelenítésével is támogatják a döntéshozatalt.

Az MI további terjedését a kis nyelvi modellek és az edge computing segíti, amelyek gyorsabb és biztonságosabb működést biztosítanak közel az adatok forrásához. Az edge computing – vagyis a peremhálózati feldolgozás – lényege, hogy az adatfeldolgozás nem távoli szervereken, hanem a felhasználáshoz közeli eszközökön történik, így csökken a válaszidő és nő az adatbiztonság. Ez a magyar cégek számára is fontos, például az ügyfélszolgálatok modernizációjában. Az olyan rutinfeladatok automatizálása, mint a jelszó-visszaállítás, a fiókhozzáférés vagy a hibaelhárítás, felszabadítja az ügyintézők idejét, így ők a személyesebb ügyfélkapcsolatokra koncentrálhatnak.