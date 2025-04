Mi történt a fővárosi lakásárakkal?

Megváltoztak a vásárlók igényei is: ma már többet és jobbat szeretnének, mint 15 éve, ami a létrejövő többlet műszaki tartalom szintjén is sokat ad hozzá egy új lakás árához. Szintén felfelé mozdítja az árakat, hogy a hazai építőanyag-gyártás gyakorlatilag megszűnt. A mai új építésű ingatlanokba beépített anyagok zöme, 70-80 százaléka importból származik, és felhajtóereje van a munkaerőköltségek növekedésének is.

Végezetül vizsgáljuk meg az árkérdést egy másik megközelítésből. A KSH A budapesti lakáspiac, 1990–1995 elnevezésű kiadványa alapján 1994-ben egy fővárosi lakás átlagos négyzetméterára 67 ezer forint volt. Ez alapján egy jellegzetes, 45 négyzetméteres zuglói panellakás 3,015 millió forintért cserélt gazdát. Mivel a havi bruttó átlagbér akkoriban 33 309 forint volt, 90 hónapot kellett dolgozni egy panellakásért.

Ha megnézzük, mennyit kértek a múlt év végén egy 45 négyzetméteres zuglói panellakásért, akkor 50 millió forint körüli árakat találunk. Ezt összepárosítva a KSH kimutatásában szereplő 727 700 forintos havi átlagkeresettel, azt kapjuk, hogy ma már csak 68,7 hónapot kell egy ilyen lakásért dolgozni – kevesebbet tehát, mint 1994-ben.