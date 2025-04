Az előzetes várakozásoknak megfelelően nagyon jól indult az év eleje óta elérhető munkáshitel pályafutása: a legfrissebb kormányzati adatok szerint március utolsó napjaiban már 17 ezer benyújtott kérelemnél jártak a bankok.

Munkáshitel: már most látszik, hogy nagyot szól majd a lakossági piacon / Fotó: Xinhua via AFP

Nem nehéz megfelelni a munkáshitel igénylési feltételeinek

A Magyar Nemzeti Bank adatai szintén arról tanúskodnak, hogy már a kezdeti érdeklődés is igen erős volt a munkáshitel iránt: már januárban több mint 2400 új szerződést kötöttek a bankok, összesen 9,4 milliárd forint értékben. Az utóbbi egyben arra is utal, hogy – a babaváró kölcsönhöz hasonlóan – a munkáshitelnél is maximálisan kihasználja a konstrukció kereteit az ügyfelek nagy többsége, hiszen az egy szerződésre jutó 3,88 millió forintos átlag alig marad el a szabályozásban meghatározott négymillió forintos plafontól.

Az év hátralevő részében pedig várhatóan tovább emelkedik majd az igénylők száma, így az idén megkötött szerződések összege könnyedén elérheti a százmilliárd forintos nagyságrendet.

Az ügyfelek számára kamatmentes, és teljesen szabad felhasználású munkáshitel iránti intenzív érdeklődést jelentős részben a viszonylag könnyen átlátható feltételek is támogatják. A kölcsönt 17 és 25 év közötti fiatalok igényelhetik, akik – akár részmunkaidőben is – alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoznak, emellett nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és nem is folytatnak egyetemi, főiskolai tanulmányokat. Fontos előnye a munkáshitelnek az is, hogy nem okoz vállalhatatlanul nagy törlesztési terhet: a maximális, 10 éves futamidőt és a négymilliós hitelösszeget feltételezve is csak nagyjából 35 ezer forintos havi részlettel kell számolni a Biztos Döntés munkáshitel-kalkulátor szerint. A konstrukció vonzerejét szintén növeli, hogy jutalmazza – de nem írja elő – a gyermekvállalást. Az elvárt jövedelemnél pedig nem tették nagyon magasra a lécet a bankok: alkalmazottként már jellemzően havi 150-200 ezer, vállalkozóként pedig 210-250 ezer forintos rendszeres bevétel is elég lehet a sikeres igényléshez.