Védelmi kiadások – Megbújó fiskális reform az EU-ban?

A fokozódó biztonsági kihívásokra válaszul az Európai Unió (EU) Bizottsága új fiskális csomagot vezet be, amely a védelmi kiadások esetében nagyobb hiányt tesz lehetővé. Ez a stratégiai váltás alátámasztja az EU elkötelezettségét védelmi képességeinek erősítése mellett, a változó geopolitikai dinamika közepette. Mindez jelentős változás a korábbi gyakorlat szerinti Stabilitási és Növekedési Paktumban foglalt szigorú fiskális szabályokhoz képest, noha hivatalosan annak záradékát aktiválják vészhelyzetre hivatkozva. A záradék értelmében a védelmi célú fiskális túlköltekezés 3 százalékos deficit felett sem von maga után túlzott deficit eljárást. Mindez a nemzeti GDP-k 1,5 százalékáig terjedő védelmi célú addicionális fiskális kiadásokkal számolva együttesen 650 milliárd eurót tesz ki az Európai Unió szintjén. Ugyanakkor számos ország – köztünk Magyarország is – elutasítja a közös adósságfelvételt. A tagállami 650 milliárdos vállalás kapcsán megszólalt a Fitch hitelminősítő is, amely felhívta a figyelmet, hogy öt AAA besorolású ország (Németország, Hollandia, Dánia, Svédország és Luxemburg) hitelminősítésére nézve kockázatot jelent. Így uniós szinten nincs összhang a finanszírozás kérdésében.

Védelmi kiadások / Fotó: Shutterstock

A védelmi kiadások növelésének elősegítése érdekében a Bizottság az EU fiskális szabályainak átmeneti feloldását javasolta. A Stabilitási és Növekedési Paktum vészhelyzeti záradékának aktiválása mentességet ad a Túlzott Deficit Eljárás alól és lehetővé teszi, hogy négy éven keresztül a tagállamok átmenetileg túllépjék a sztenderd hiánycélokat, a GDP legfeljebb 1,5 százalékával évente. Ez a rendelkezés elismeri a védelmi beruházások vészhelyzeti természetét, és biztosítja a szükséges védelmi célú költségvetési mozgásteret a tagországok számára. A korábbi évtizedekben jellemző fiskális szabályok változását EU-s szinten senki sem mondta ki, de nemzeti szinten például Németországban egyértelműen új paradigma körvonalazódik és a biztonsági kihívásokkal indokolva fiskális lazítás kezdődik meg.