Ágazati szakmai bérminimumrendszer: új javaslat a döntéshozók előtt

A jelenlegi bérhelyzet kihívásai

A minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség várhatóan tovább fog csökkenni a következő években, sőt ezek „összeolvadása” is bekövetkezhet azzal, hogy a szociális partnerek és a kormány által kötött megállapodás alapján a legalacsonyabb munkabér 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik, amely növekedési dinamikától – a gazdasági lehetőségek figyelembevételével – a garantált bérminimum növekedése vélhetően elmarad. A minimálbér-felzárkóztatási program eredményeként a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát (mint indikatív referenciaértéket) elérheti a minimálbér, amellyel hazánk megfelelne az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló Irányelv rendelkezéseinek is. A két bérelem közötti tendencia már most is világosan látszódik az elmúlt hét év adataiból. Legutóbb 2025-re vonatkozóan a 9 százalékos minimálbér emelés mellett 7 százalékos garantált bérminimum emelés valósult meg.

A két kötelező legkisebb bértétel közötti különbség csökkenése „devalválja” a szakképzettség értékét, amely széles körű elégedetlenséget válthat ki a szakképzett munkavállalók és a szakszervezetek körében és demoralizáló hatása lehet a munkaerőpiaci szabályozás tekintetében is (a piac „megoldja”, de a szabályozórendszer le van maradva).

A garantált bérminimum a középfokú végzettséghez, képzettséghez kapcsolódó munkakörhöz kötött. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítést jogszabály, annak hiányában kollektív szerződés, vagy ezek hiányában a munkáltató állapítja meg. A tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítést az ágazati miniszternek kell külön jogszabályban meghatároznia. Amennyiben nem írja elő jogszabály a munkakör betöltéséhez szükséges képesítést, akkor a munkáltató maga dönti el, hogy az adott munkakört milyen végzettséggel, képzettséggel rendelkező munkavállalóval tölti be. Megjegyzést érdemel az is, hogy a jelenlegi szabályozás húsz év után számos jogtechnikai kérdést hordoz magában (különösen annak kapcsán, hogy mi tekinthető középfokú végzettségnek, szakképzettségnek), ami a jogbiztonság szempontjából sem a legszerencsésebb megoldás az eltérő jogértelmezések miatt. A bizonytalanság az üzletmenet és a munkavállaló-munkaadó kapcsolata szempontjából is hátrányos, így nem segíti a versenyképességi felzárkózást sem.