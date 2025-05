Brüsszel még mindig vak a versenyképes energiastratégiában

Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosának vezetésével az Európai Bizottság még február 26-án közzétette a Megfizethető Energiáról Szóló Cselekvési Tervet, amely kapcsolódik a bizottság által meghirdetett Tiszta Ipari Megállapodáshoz. A cselekvési terv a megfizethető energia elérése érdekében nyolc pontban sorolja fel a cselekvési irányokat, így többek között az összehangolt uniós energiahatékonysági piac megteremtését, az energiaunió kiteljesítését, hosszú távú háromoldalú szerződések megkötését, a megújuló projektek gyorsítását, hálózatfejlesztést, illetve gázpiaci munkacsoport létrehozását, amely kidolgozza az uniós közös LNG-beszerzés feltételeit.

Részt kellene venni azokban az energiatárgyalásokban, amelyek az orosz vezetékes gáz Európába történő ismételt megindítását célozzák / Fotó: Shutterstock

A hangzatos célok mögött ismét olyan cselekvési akciók sejlenek fel, amelyek folytatják Brüsszel eddig is elhibázott energia- és szankciós politikáját, ragaszkodnak a már nyilvánvalóan bukott Green Dealhez, brüsszeli politikájuk szemüvegén keresztül vizsgálják az európai energia versenyképességét, és nem veszik észre, hogy az ideológiamentes energiasemlegesség lenne a megoldás, ugyanis a világ megváltozott, amihez alkalmazkodni kellene.

Mi is a konkrét probléma?

A cselekvési terv a gázpiacok méltányosabbá tételét kívánja megcélozni azzal, hogy jobban ki akarja aknázni az EU vásárlóerejét annak érdekében, hogy jobb feltételekkel importálhassuk a megbízható LNG-szállítóktól származó földgázt. Emellett pedig a megújulóenergia-projekteket fel kell gyorsítani.

Ez a javaslat több sebből vérzik, és még mindig az ideologikus brüsszeli elhibázott energiastratégiát idézi fel. Nincs szó benne az egyébként szabályozható és karbonmentes nukleáris energiáról, illetve annak minél nagyobb arányú támogatásáról. Nem kap benne hangsúlyt az energiatárolás kérdése, az energiaforrások és a szállítási útvonalak diverzifikációja. A földgáz tekintetében pedig egyenesen gyenge javaslattal áll elő, amikor is az uniós LNG-beszerzés jobb kidolgozását hirdeti meg úgy, hogy közben elismeri, hogy a földgáz még jó pár évtizedig velünk lesz. Tényleg ettől fog drasztikusan, már rövid távon is mérséklődni a gáz piaci ára, ami az elhibázott brüsszeli politika miatt így is négyszerese az USA árának, illetve több mint kétszerese az orosz–ukrán háború kitörését megelőző árnak? Ez nem gondolhatják komolyan! Vagy, ha igen, akkor nagy baj van.

Az elhibázott brüsszeli energia- és szankciós politika legnagyobb hibája a földgázzal kapcsolatban az, hogy kizárólagosan – ellentétben a magyar kormány gazdasági semlegességének politikájával – politikai címkét aggatott az orosz vezetékes gázra (pedig az infrastruktúra itt van, készen állhat az újraindításra, olcsó a forrás is), és egyoldalú függőséget alakított ki a strukturálisan drágább, ráadásul nagyobb karbonlábnyomot hagyó LNG irányába.

Sőt! Elnézte és hagyta, hogy Európában a gáz kínálati oldala még csökkenjen is a saját politikai megfontolásukból (ukrán gázvezeték elzárása, Északi Áramlat felrobbantása, támadási kísérletek a Török Áramlattal szemben). A keresleti oldalt pedig továbbra is megtámasztják a kötelező gáztárolói feltöltéssel és a nem szabályozható megújulók erőltetett telepítésével, ami a sötét szélcsendes (nem süt a nap, nem fúj a szél) időkben okoz további jelentős keresletet a földgáz iránt az ellátás és rendszerbiztonság érdekében. Ez az elhibázott politikájuk alapjaiban nyomja az európai versenyképességet, sőt katalizálja Európa gazdasági leszakadását, magasra tolja az európai energiaárat.