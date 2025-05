Reálbér-növekedés és fogyasztás: merre tart a magyar háztartások fogyasztása?

A 2022–2023-as inflációs sokkot követően a reálbérek csökkenésével a háztartások fogyasztása is visszaesett. A dezinfláció és az érdemi minimálbér-emelés hatására azonban 2024-ben több mint 9 százalékkal nőttek a reálbérek, aminek egy része a fogyasztásban is lecsapódott. A háztartások fogyasztási kiadása 2024-ben 5 százalékkal nőtt, ezzel Magyarország az Európai Unióban is a legnagyobb növekedést mutató országok közé került.

Mire költünk?

Bár az év elején már biztató felpattanást láthattunk a hazai kiskereskedelmi forgalomban, miután a megelőző év első két hónapjához viszonyítva 4,0 százalékkal nőtt a forgalom; a vizsgált időszakban azonban, azaz 2024 egészében a kiskereskedelem 2,6 százalékos bővülése elmaradt a fentebb taglalt fogyasztás- és reálbér-növekedéstől. A részletes adatokból jól látható, hogy az üzemanyag-forgalom nélkül számított kiskereskedelmi forgalom volumene 2024-ben 3,2 százalékkal bővült, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzleteké pedig 3,8 százalékkal emelkedett. Mindez arra utal, hogy a magyar háztartások tavaly jelentősen növelték élelmiszer-vásárlásaikat, miközben a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet csak mérsékelten erősödött, a gépjármű-üzemanyag iránti igény pedig csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest.

Merre tart a magyar háztartások fogyasztása? / Fotó: Shutterstock

De akkor hol csapódott le a fogyasztásnövekmény? A statisztikák szerint elsősorban a szolgáltatások területén. Már korábban is többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a fogyasztási szerkezet átalakulóban van a 2019-es pandémia óta világszerte. A bezártságot követő újranyitás után a lakosság igyekezett bepótolni az elmaradt utazásokat, a szolgáltatóegységek megteltek, és

a tárgyak helyett egyre inkább az élményekre kezdett költeni a lakosság, s egyébként a gazdasági fejlettség növekedésből is következik, hogy egyre inkább a szolgáltatások felé tolódik a fogyasztás.

Ez a változás nem csupán a járvány hatásának tudható be, hanem olyan egyéb tényezők is szerepet játszanak benne, mint a generációs preferenciák és a tulajdonlás helyett bérlés felfutása – bár ezek túlmutatnak a jelenlegi cikk témáján. A szolgáltató szektor menetelésének látszólag a 2023-as gazdasági visszaesés sem szabott gátat, bár néhány negyedévre megállt a növekedés, a reálbérek emelkedésével azonban újból erőre kapott a szektor.