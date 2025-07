Áramot az adatközpontoknak

Az Egyesült Államokban nincs egységes, országos villamosenergia-nagykereskedelmi piac. Egyes régiókban az energiaügyletek kétoldalú megállapodások formájában zajlanak, közvetlen tárgyalások, telefonos közvetítők vagy elektronikus brókerplatformok – például az Intercontinental Exchange (ICE) – segítségével.

Az ország több térségében – különösen az északkeleti, közép-atlanti, kaliforniai, valamint Texas és Észak-Dakota közötti középső régiókban – jól működő nagykereskedelmi villamosenergia-piacok találhatók, amelyeket regionális átviteli szervezetek (RTO-k) és független rendszerműködtetők (ISO-k) irányítanak. Ezek a szervezetek felelősek a helyi hálózatok koordinációjáért, felügyeletéért, valamint a nagykereskedelmi piacok működtetéséért a saját régiójukban.

Az adatközpontok szempontjából két kiemelkedő és egyben legkevésbé szabályozott villamosenergia-piac az ERCOT és a PJM. E két piac jelentős strukturális különbségeket mutat, amelyek alapvetően befolyásolják az itt működő energiacégek árképzési mechanizmusait és eredménytermelő képességét is. Míg az ERCOT kizárólag energiapiacként működik, addig a PJM mellett kapacitáspiac is üzemel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az áramtermelők előre fizetést kapnak azért, hogy készenlétben álljanak még akkor is, ha végül nem kell ténylegesen energiát előállítaniuk. Ennek a rendszernek a célja, hogy mindig rendelkezésre álljon elegendő tartalék kapacitás, amelyre akkor lehet szükség, ha hirtelen megnő az áramkereslet, vagy váratlan kínálatkiesés lép fel.

Az árképzés tekintetében az ERCOT a legkevésbé szabályozott piacnak számít. Itt az energiatermelők megadják ajánlati áraikat és az általuk felajánlott energiamennyiséget, amelyeket az ERCOT rendszere a legalacsonyabb ártól kezdődően fogad el, amíg a kereslet ki nem elégül. Ez ösztönzi a termelőket, hogy elsősorban a magas keresletű területeken szolgáltassanak áramot. Amennyiben azonban szűkössé válik a kínálat, az ERCOT lehetőséget ad az árak jelentős, akár megawattóránként 5000 dollárig terjedő emelésére is, ezzel serkentve a további termelést. Ezzel szemben azok a piacok, ahol kapacitáspiac is működik, jellemzően igyekeznek elkerülni az ilyen szélsőséges árkilengéseket.