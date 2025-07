Elöljáróban fontos leszögezni: ez a cikk nem arról szól, hogy Magyarország akkumulátor-nagyhatalom lesz-e, és arról sem, hogy az akkumulátorgyártás pontosan milyen szerepet fog játszani a magyar gazdaságban. Ehelyett abból indul ki, amit biztosan tudunk: az e-mobilitás térnyerése nem szakad meg, és bárhogyan is alakul a hazai akkuipar jövője, a Magyarországon képződő akkumulátorhulladék mennyisége növekedni fog. Vagyis az akkumulátorhulladék-probléma nem iparpolitikai kérdés, és nem is egy iparág problémája, hanem elkerülhetetlen következménye a mobilitás átalakulásának mindenütt, nem csupán idehaza. És nem oldja meg, ha nem veszünk tudomást róla, hiszen olyan hulladékokról van szó, amelyek egyfelől – szabálytalanul tárolva, a környezetbe kikerülve – súlyosan károsíthatják a környezeti elemeket, másfelől viszont a fejlett feldolgozási technológiák használata és a szabályok betartása esetén érdemi környezeti kockázat nélkül válhatnak az érintett iparág értékes másodnyersanyagává, biztosítva egyúttal a természeti környezet megóvását. Valójában tehát nincs racionális érv amellett, hogy kategorikusan elzárkózzunk a feldolgozás lehetőségeinek megvizsgálásától. Ellenkezőleg: amellett szólnak érvek, és azt kívánja a közérdek is, hogy a keletkező akkumulátorhulladékok kezelésére és újrafeldolgozására megfelelő kapacitással korszerű hasznosítási technológia álljon rendelkezésre az országban.

Akkumulátorhulladék és tiszta környezet: felmérték, hogyan lehet valóban zöld az e-mobilitás / Fotó: ANP via AFP

Mennyi akkumulátorhulladék képződik?

2023-ban 111 ezer tonna, akkumulátoralapanyag-gyártásból és akkumulátorcella-gyártásból eredő termelési hulladék keletkezett Magyarországon, amiből 54 ezer tonna számított veszélyes hulladéknak. (Összehasonlításul: idehaza évente nagyságrendileg egymillió tonna veszélyes hulladék képződik, vagyis a teljes hazai veszélyeshulladék-termelés 0,5 százalékáért felelős az akkumulátoripar). A kiépülő gyártási kapacitások nyomán a teljes akkumulátorhulladék mennyiség 2035-re akár háromszorosára, 330 ezer tonnára is nőhet. Ugyanakkor, mint fentebb utaltunk rá, közben felfutóban van a kiöregedő elektromos autókból származó akkuhulladék mennyisége is, ami 2033-ra elérheti az évi 15 ezer tonnát. Ráadásul biztosra vehető, hogy ez az utóbbi mennyiség gyorsabban növekszik majd, mint a gyárakból érkező termelési hulladék: az új akkugyárak építésének üteme lassul, az e-mobilitás terjedése viszont gyorsulni fog.