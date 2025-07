A világ forrong, újabb és újabb helyi háborúk robbannak ki, a korábbinál pedig jóval magasabb szintre lépett a vezető hatalmak és az érdekszférájukhoz tartozó kisebb országok fegyverkezése. A hidegháború „békéje”, majd a kétpólusú világrend összeomlása és a fukuyamai liberális eposz végérvényes elmúlása révén hazánk egy a megelőző évtizedekben elképzelhetetlen helyzettel néz szembe. Nemzeti létünk, családi életünk békéjének megóvása érdekében haderőfejlesztési programmal gyors ütemben kell növelni védelmi kiadásainkat, a korábban szakaszosan teljesítendő GDP 2 százalékáról immár 5 százalékára emelve azt.

Haderőfejlesztési program a véderőhöz / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Miért újszerű és kihívással teli ez a helyzet? Mert szomszédunkban több éve összfegyvernemi küzdelem zajlik több százezer fős, modern technikával felszerelt hadseregek között; mert egykori szocialista tábori sorstársunk, Lengyelország, Európa egyik legütőképesebb haderejét építi fel a szemünk előtt; mert Románia a NATO stratégiai jelentőségű bázisállomásává vált; mert szinte minden EU-s tagállam hatalmas modernizációs beszerzéseket hajt végre; és végezetül mert a fegyveres erőt történelmi okokból „hátra soroló” német politika is „vészcsengőt” ráz, és gyors haderőfejlesztést tűz ki célul.

Hazánk a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programmal kezdte el a felkészülést az új kihívásokra.

Ez a folyamat felgyorsult, és a 2025-re előirányzott 1900 milliárd forintnyi tervezett kiadás is – reálisan értékelve – csupán „köztes állapotnak” (és erőforrás-allokációnak) tekintendő.

Történelmi összefüggésben az 1930-as évek végét tekinthetjük analógiának. Akkor is és most is néhány röpke év alatt kell(ett) a hazánk védelmére kész és képes magyar honvédséget megteremteni. Ráadásul úgy, hogy a fegyverzet, az utánpótlás, a szállítás-logisztika, a személyi pótlás terén minél magasabb fokú függetlenség legyen biztosítható. Hiszen éles helyzetben „nincs a polcon áru”. Ráadásul napi tapasztalataink igazolják, hogy a turbulens viszonyok közepette minden értékké és stratégiai jelentőségűvé válhat. Mint egykor az egri vár védőinek, ma nekünk is mindent mindenkor óvni, optimálisan hasznosítani kell.