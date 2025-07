Nem csak a jómódúak takarítanak meg Magyarországon

Az előző négy írásomban részleteztem, hogy hazánkban soha nem látott mértékben bővült a foglalkoztatás, illetve uniós szinten is kimagasló mértékben nőtt a keresetek reálértéke. Arról is írtam továbbá: álhír csupán, hogy mi vagyunk a legszegényebbek, a valóság az, hogy több mint egymillió ember lépett át 2010 óta a középosztályba, nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben a szegénység. Minden évben több a beköltöző, az ellenzék mégis a kivándorlókkal riogat – fejtettem ki egy másik írásomban. Ebben az írásban bemutatom, hogy állunk a lakossági megtakarítások terén.

Megtakarítás – nem csak a jómódúak kiváltsága Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A magyar lakosság vagyoni, fogyasztási és jövedelmi adatai szintén azt igazolják, hogy 2010 óta jelentős javulás következett be Magyarországon. Az egy háztartásra jutó nettó vagyont vásárlóértéken vizsgálva hazánk a 14. helyen áll, ami a középmezőnyt jelenti, utánunk jön még Németország és Hollandia is. Ezt az Eurostat ICW megközelítésű (ICW: income, consumption and wealth, azaz jövedelem, fogyasztás és vagyon) statisztikáinak legfrissebb, azaz 2020-as adatai mutatják.

Az ötévente készített felmérés korábbi, vagyis a 2015-ös értékéhez viszonyítva megduplázódott a hazai vagyon mediánjának vásárlóértéke, ez Lettország után a második legnagyobb növekedést jelenti uniós szinten.

A kísérleti mérést 21 ország végezte el, ezekből háromban (Belgiumban, Franciaországban és Finnországban) csökkent a vagyon mediánértéke.

A jövedelemre és a fogyasztásra vonatkozó háztartási adatgyűjtést 25 ország végezte el, mindössze Svédország és Olaszország adata hiányzik. Magyarországon azon háztartások, amelyek mind a jövedelem, mind a fogyasztási kiadások megoszlásának alsó ötödébe tartoztak, a teljes rendelkezésre álló jövedelem 4,6 százalékát kapták, ami a második legmagasabb arány. A legszegényebb magyarok a fogyasztási kiadások 4,7 százalékát költötték el, ami a hetedik legmagasabb, és a teljes nettó vagyon 6,5 százalékát halmozták fel 2020-ban, ami a negyedik legjobb érték.

Tehát a legalacsonyabb anyagi szinten élők körében is mindhárom mutatóban – jövedelem, fogyasztás és vagyon – jobbak vagyunk az unió átlagánál.