Tudásintenzív FDI és a magyar gazdaság szintlépése

Magyarország gazdasági fejlődésében továbbra is fontos szerepet játszanak a közvetlen külföldi tőkeberuházások (FDI). Hazánk a régió egyik gyártási központjának tekinthető, az értékláncban való feljebb lépéshez, a magyar kormány „Invented in Hungary” víziójának megvalósulásához pedig ugyancsak szükség lesz a külföldi vállalatok fejlesztési projektjeire. Ebben az értelemben jó hír, hogy az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) által júniusban közzétett, szokásos éves befektetési jelentés (World Investment Report) szerint a multinacionális vállalatok gyorsuló ütemben alakítják át ellátási láncaikat, amely folyamat egyik nyertese – több más régió mellett – Közép-Európa. A jelentés szerint a 2025-ös évre vonatkozó, kedvezőtlen globális kilátások ellenére a digitális gazdaságnak minden esélye meg van arra, hogy idén is vonzó FDI célpont maradjon. Magyarország szemszögéből ennek azért van jelentősége, mivel az értékláncban való feljebb lépést szolgáló, tudásintenzív fejlesztések jelentős része valamilyen módon köthető a K+F tevékenységhez, illetve a digitális gazdasághoz. A potenciált mutatja, hogy ez utóbbiban a zöldmezős FDI csaknem háromszorosára nőtt 2020 óta. A kínai Big Tech terjeszkedése ellenére ugyanakkor a fejlődő világban a digitális gazdaság legnagyobb külföldi beruházóinak továbbra is az USA vállalatai számítanak, ezért hazánknak a tudásintenzív FDI terén is érdemes törekednie egyfajta egyensúlyozásra nyugat és kelet között. Ennek megvalósítását ugyanakkor nehezíti a fokozódó nagyhatalmi versengés, a geopolitikai feszültség növekedése és a technológiai decoupling.
A high-tech és tudásintenzív beruházások elnyerése ott kezdődik, hogy tisztában kell lenni a vállalati értékteremtést vezérlő tényezőkkel, amelyek alapvetően meghatározzák a projektek helyszínválasztását. A World Investment Report szerint a projektek „krémje” továbbra is azokban az országokban valósul meg, amelyek olyan támogató, innovációs ökoszisztémát építenek ki, amely magában foglalja a magasan képzett munkaerőt, a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelmét és az adatbiztonságot. A felsorolás tovább bővíthető olyan mozgatórugókkal, mint a helyi piac mérete, a tudományos infrastruktúra, illetve más cégek és állami tudásközpontok közelsége.
Az adaptív jellegű kutatás-fejlesztési feladatok esetén a helyszínválasztásban a földrajzi elhelyezkedés játszik meghatározó szerepet, mivel lényeges, hogy a tevékenység az új technológiákat elsőként alkalmazó vásárlókhoz közeli telephelyen történjen.
Az innovatívabb jellegű, új technológiák és termékek létrehozására irányuló kutatás-fejlesztés esetében a döntési tényezők inkább azt tükrözik, hogy a helyszín által kínált lehetőségek mennyire vannak összhangban a tervezett tevékenységgel.
Ebben az esetben meghatározó az adott ország technológiai infrastruktúrája és innovációs ökoszisztémája. Szintén lényegesek a helyi leányvállalat képességei és potenciálja, mivel a beruházási projektek elnyeréséért gyakran versenyt folytatnak a multinacionális cég különböző országokban működő leányvállalatai.
Az „Invented in Hungary” vízió megvalósulásához ugyanakkor nem csupán a hazai innovációs rendszer erősítésére lesz szükség, hanem a befektetésösztönzés célzottabbá tételére is. Különbség van ugyanis az egyes K+F-beruházási projektek értéke között. Magyarországon a „K+F” kifejezés jelenleg általános varázsigének számít, így minden ilyen jellegű külföldi beruházási projekt automatikusan jelentős sikerként van elkönyvelve. A K+F vonatkozású FDI-projekteknek ugyanakkor negatív mellékhatásai is lehetnek a fogadó ország gazdaságára nézve. A beruházást végrehajtó multinacionális vállalatok magas fizetés és karrierlehetőség felkínálása révén rendszerint magukhoz vonzzák a legjobb kutatókat és mérnököket. A helyi vállalatok és kutatóintézetek számára csak a maradék szakember állomány lesz elérhető, akiknek a szakmai tudása sok esetben alacsonyabb színvonalú. Előfordulhat, hogy a multinacionális vállalat olyan területre összpontosítja a K+F-tevékenységét, amely az adott ország gazdasága szempontjából kevés jelentőséggel bír, és így más, hasznosabb területektől von el technológiai és humán erőforrásokat. Végül pedig kockázatot jelenthet az is, ha a multinacionális vállalat beruházása révén létrejövő K+F-központ egy zárt egységként működik, alacsony szintű tudástranszfer mellett, alig kapcsolódva a helyi szereplőkhöz.
Ezek a lehetséges negatív mellékhatások részben kiküszöbölhetők, ha a nemzeti befektetésösztönzés célzottan, egy adott projekt hasznosságát és az iparág relevanciáját figyelembe véve támogatja a cégeket.
Végezetül nem szabad elfeledkezni arról, hogy a multinacionális cégek mellett a magyar kis- és közepes vállalatok innovációs tevékenységének az ösztönzése sem szorulhat háttérbe. Az FDI tovagyűrűző pozitív hatásait ugyanis felerősíti az innovatív légkört teremtő kis- és középvállalatok jelenléte. Ilyen ökoszisztémák pedig rendszerint olyan helyszíneken fejlődnek ki, ahol „van valami a levegőben”, vagyis létezik egy olyan közeg, ami segíti az ötletek, a tudás és a tapasztalatok áramlását, ahol a vállalkozói szemlélet megbecsült érték, és támogató háló segíti az innovatív ötletek átültetését a valóságba.
