Milyen családi ház megépítésére alkalmas a 150 millió forintos keretösszeg az Otthon Start hitelprogramban?

Nehéz feladat egy ökölszámot meghatározni az árak tekintetében egy új építésű családi háznál, hasonló feladat mintha egy új autónak kérdeznénk az átlagárát. Egy átlagos kivitelű új építésű kulcsrakész családi ház fajlagos bekerülési költsége ma Magyarországon négyzetméterenként 600 ezer és 1 millió forint között mozog, melyben nincs benne az építési telek és a berendezési tárgyak (pl. bútorok, lakástextiliák). Van néhány tényező, amely erőteljesen hat a költségszintre. Az ár szempontjából fontos a műszaki tartalom, azon belül pedig leginkább az energiahatékonyság, valamint a lokáció. Félreértések elkerülése érdekében utóbbi nem azért érdekes, mert a jobb helyeken magasabb a telekár, hiszen ezt az építés fajlagos költségei nem tartalmazzák, hanem azért, mert az ország egyes részein a kivitelezési költségek is eltérőek lehetnek, így más költségkeretben kell gondolkozni.

Legalább ennyire meghatározó az a tény is, hogy az építtető saját szervezésben bonyolítja le az építkezést, vagy megbíz egy generálkivitelezőt, hiszen ez az áfa szempontból fog lényeges különbséget jelenteni. Az árelemzés azzal kalkulál, hogy ezek bruttó összegek, és 5 százalékos áfával kalkulálva értendőek, amelynek alapfeltétele, hogy egy generálkivitelezővel kössünk szerződést, ez a banki ügyintézést is lényegesen le fogja egyszerűsíteni, sok banknál várhatóan az előzetes költségvetés miatt követelmény is lesz.

Egy új építésű, „BB” energiahatékonyságú osztályú (2022-től ez a minimum követelmény) kulcsrakész családi ház országos átlagos fajlagos bekerülési költsége, amely tartalmazza az anyagköltséget és munkadíjakat, ma nagyjából 600 ezer forint négyzetméterenként, nyilván az építési telek nélkül. A költség régiónként változhat, Budapesten és környékén az átlag inkább 800 ezer forint, de vannak olyan országrészek, ahol az ár megáll 600 ezer forint alatt. Ez azt jelenti, hogy egy 100 négyzetméteres új családi ház ára átlagosan 60 millió forint, de még egy 150 négyzetméteres házé is megáll 100 millió alatt, a 150 millió forintos keretből tehát akár 250 négyzetméter is építhető.