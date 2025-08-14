Nem sors, hanem stratégia – így lesz a tehetségből lehetőség

A most iskolapadban ülők úgy vélik, még életük során szárazsággal és éhínséggel nézhetnek szembe a klímaváltozás miatt. A tanulók szerint külön tantárgynak kellene foglalkoznia az éghajlatváltozással. Sokan már most is tudatosan keresik a fenntarthatóbb megoldásokat – legyen szó szelektív hulladékgyűjtésről vagy megújuló energiahasználatról. Komoly gondolatok ezek középiskolás diákoktól, ami jól tükrözi, hogy a tehetség és felelősség ott van az új generációkban, csak ki kell bontakoztatni.
Sokszor halljuk, hogy a mai fiatalokat nem érdekli semmi, és nem is szeretnek dolgozni. Ezeket az általánosításokat teljesen megcáfolják az évente többször megrendezett Innovációs Napok, ahol a résztvevő 14–18 éves magyar középiskolások a tanáraik és a vállalat munkatársai segítségével többek között üzleti terveket dolgoznak ki, vagy iskolájuk fenntarthatóbbá tételére állnak elő megvalósítható ötletekkel. A program célja többek között, hogy a fiatal tehetségek fejlődését értékes üzleti és pénzügyi ismeretek megosztásával segítse, gyakorlati módszerekkel és nemzetközi példák bemutatásával támogatva őket a kibontakozásban. Ezzel egy időben a diákok megtanulják, hogyan lehet ötletből működő projekt, hogyan kell csapatban dolgozni, prezentálni vagy épp figyelembe venni a költségvetési kereteket.
Miért kapcsolódik egy cég ezekhez a kezdeményezésekhez? Mert a tudás és a készségek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen mind az egyén, mind a szervezet sikeréhez. Az állandó változás és a szinte alig lekövethető technológiai fejlődés korszakában már nem létezhet hosszú távú üzleti siker olyan támogató közeg nélkül, amely nem értékeli a tanulást és a fejlődést. A munkaerőpiacon egyre keresettebbek a rugalmasan tanuló, komplex problémákra kreatív megoldásokat kereső, digitális és pénzügyi műveltséggel rendelkező fiatalok – a vállalatok tehát nemcsak adnak, hanem hosszú távon nyernek is ezekkel a befektetésekkel.
A JA Magyarországgal közös HR-program kiemelkedő eredményeket ért el, hiszen évente a vállalat munkatársaink 25 százalékát vonják be, így több száz diákkal teremthetnek értékes kapcsolatokat. Az Innovációs Nap mellett a fiatalok egy árnyékprogram során esélyt kapnak a gyakorlatban szakmák megismerésére, hozzásegítve őket a tudatos pályaválasztásban. Az úgynevezett „shadowing” napokon a középiskolások egy-egy munkavállaló mellé szegődnek, és testközelből láthatják, hogyan működik az adószakemberek egy tipikus munkanapja. A pályaorientációs roadshow során pedig az osztálytermekben mutatják be a szakemberek eddigi karrierjüket, így az iskolások valós képet kapnak a munka világáról és a lehetőségekről. A diákok visszajelzése szerint a program növeli önbizalmukat, szélesíti pályaismeretüket és elmélyíti társadalmi felelősségvállalásukat.
De nemcsak a tanulók nyernek a programmal, mivel a kollégák is személyes fejlődésről számolnak be, mentorálási élményeik pedig inspirálóan hatnak másokra. Ezek a programok segítenek újraértékelni munkájukat, céljaikat, ami hozzájárul a kiégés megelőzéséhez és a motiváció fenntartásához. A tudásmegosztás és az aktív részvétel hozzájárul egy együttműködő, elkötelezett szervezeti kultúrához. A kezdeményezés egyúttal közösségi élményt is nyújt: a diákok és önkéntesek közötti kapcsolatok inspiráló példaképeken és értékes beszélgetéseken keresztül mélyítették a tanulási élményt. A közös munka erősítette a csapatmunkát és a problémamegoldást – olyan készségeket, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeni sikerekhez.
A projekt legnagyobb kihívása, hogy fenntartsuk a fiatalok és önkéntesek érdeklődését és elköteleződését a gyorsan változó helyi igények közepette – különösen az olyan új technológiák térnyerésével, mint a mesterséges intelligencia. Hamar világossá vált, hogy a résztvevők motiváltságának megőrzéséhez gyorsan kell reagálnunk és biztosítanunk kell, hogy a program tartalma releváns maradjon és igazodjon a változó elvárásokhoz. A legújabb foglalkozások már érintik az MI-alkalmazások alapjait, így a diákok nemcsak a ChatGPT működéséről tanulnak, hanem arról is, miként érdemes ezeket az eszközöket tudatosan, etikus módon használni a tanulásban és a munkában.
Azt, hogy pontosan milyen munkakörökben dolgoznak majd a mai középiskolások 10-15 év múlva, ma még lehetetlen megjósolni a technológiai és gazdasági környezet elképesztő változásai mellett. Egyvalami azonban biztos: azok a készségek, amelyekkel magabiztosan, felelősen és alkalmazkodóan tudják elérni céljaikat, minden jövőbeni pályán hasznosak lesznek.
