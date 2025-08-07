A magyar kormány komoly eredményeket ért el a gyermekes családok helyzetének javításában 2010 óta. Ahogy arról már korábban is írtam: mostanra több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek. Az Eurostat adatai szerint 2010–2023 között 1,18 millió fővel kevesebben éltek hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával fenyegetve, közülük 800 ezer fő olyan háztartásban élt, ahol nevelkedett kiskorú gyermek is.

Hogyan is került át több mint egymillió magyar a középosztályba / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az Európai Unió a lakosság életkörülményeinek vizsgálatára a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányát mérő komplex mutatót (AROPE) használja. Ez egy kötelezően előírt, sztenderd, tehát országonként összehasonlítható adatokat eredményező index.

Hazánkban az ezredforduló idején 2007-ig javultak a lakosság életkörülményei, utána jelentős romlást szenvedtünk el, 2010-re a legrosszabb mutatójú országok egyike lettünk. A romlás a gyermeket nevelő háztartásokban élők esetében jóval nagyobb mértékű volt, mint a gyermekteleneknél, így a gyermekesek kockázatának többlete a korábbi négy százalékpontról megduplázódott, 2010-ben nálunk jelentette a gyermeknevelés a legnagyobb anyagi hátrányt az egész Európai Unióban.

A családok anyagi biztonságérzete jelentős mértékben csökkent ebben az időben, ami visszafogta az amúgy is alacsony gyermekvállalási kedvet, a termékenységi rátánk 2011-re történelmi mélypontra zuhant és az unió legrosszabbja lettünk. Ugyanekkor a pénzügyi válság idején Szlovéniában például nőtt a termékenységi ráta, de a fenti diagramból jól látszik, hogy náluk a gyermekes háztartásokban alacsonyabb volt a szegénységi kockázat, mint a gyermekteleneknél.

A termékenységi rátával nemcsak korrelál a gyermekesek szegénységi kockázatának többlete, hanem oksági kapcsolat is kimutatható köztük. Nemrég az NKE Európai Tükör című szakkiadványában írtam erről. A gyermekvállalási kedv abban az esetben tud nőni, ha az utódok nevelése egy társadalomban nem jár többlet szegénységi kockázattal, azaz csak azért, mert valaki gyermeket vállal, nem fog feltétlenül rosszabbul élni a gyermekteleneknél.