Napjaink közgazdasági diskurzusainak egyik fontos eleme a jövedelmi, megélhetési viszonyok elemzése, köztük az egy főre vagy egy háztartásra jutó rendelkezésre álló jövedelmek országonkénti összehasonlítása, azaz annak a kérdésnek a boncolgatása, hogy nemzetközi összevetésben vajon Magyarország miképpen teljesít, milyen pozíciót foglal el. A téma kiváltképp érdekes, hiszen a hazai nemzetközi összevetésben viszonylag alacsonyabb fogyasztás és magasabb megtakarítás összességének figyelembevételével Magyarország kifejezetten jól teljesített 2010 óta.

Az átlagos megélhetéshez tartozó jövedelem európai összevetésben / Fotó: Lasse Johansson / Shutterstock (illusztráció)

A téma egy további aspektusát tárgyalva az Európa Projekt egyik kérdését elemzem. A 2016-tól folyó Európa Projekt kutatás keretében az idei felmérésben volt egy olyan kérdéskör, amely azt vizsgálta, hogy az emberek a különböző jóléti szintekhez mennyi konkrét jövedelmet társítanak. A kérdések pontosan így szóltak: „Jelenlegi háztartásának egészére gondolva, Ön szerint mekkora havi nettó, adózás utáni összbevételre volna szüksége háztartásának?” A válaszokat egy főre vetítve euróban kellett megadni a nagyon szűkös megélhetéshez (átlag/fő, euró); szerény megélhetéshez (átlag/fő, euró); átlagos megélhetéshez (átlag/fő, euró); jó megélhetéshez (átlag/fő, euró); nagyon jó megélhetéshez (átlag/fő, euró).

A kérdésre adott válaszoknál több elemzési lehetőség is nyílik, amely közül az egyik annak vizsgálata, hogy az átlagos megélhetéshez szükséges jövedelmet vajon milyen mértékűre becsülik az egyes országokban, továbbá az egyes országokban kialakult aktuális árszint/árszínvonal mekkora vásárlóerőt is jelent ezáltal.

Az átlagos megélhetéshez szükséges összegekről szóló listát Svájc (3074 euró/fő), Norvégia (2333 euró/fő) és Dánia (1915 euró/fő) vezetik, míg a legkisebb egy főre jutó összegeket Görögországban (765 euró/fő), Romániában (656 euró/fő) és Magyarországon (580 euró/fő) becsülik. Az EU27 átlaga 1226 euró/fő, továbbá a régiós országokban a lengyel (846 euró/fő) és a szlovák (856 euró/fő) adatok közel azonosak, míg a cseh átlag ennél magasabb (1068 euró/fő).