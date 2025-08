Mesterséges intelligencia – tovább növelheti a Nyugat dominanciáját

Hogy lehetne mindezt kivédeni?

Jelenleg mindössze a mesterségesintelligencia-fejlesztésben szintén élen járó Kínának van esélye arra, hogy ezt a nyugati dominanciát megtörje. Az ország MI-fejlesztési versenyben való részvétele azonban nem feltétlenül járul hozzá a helyzet kiegyensúlyozottabbá tételéhez. A kínai mesterséges intelligenciában ugyanis nemcsak implicite, hanem explicit módon is jelen vannak a helyi politikai elit kulturális értékválasztásai, hiszen az országban előírás, hogy az ott fejlesztett modellek által előállított tartalmaknak tükrözniük kell a szocialista alapértékeket, és ezért nem generálhatnak az államhatalom által felforgatónak minősített állításokat, információkat (jó példája ennek, hogy az év elején a köztudatba berobbant DeepSeek nem hajlandó a Tienanmen téri vérengzésekről és más hasonlóan érzékeny témákról beszélgetni).

A mesterségesintelligencia-rendszerekbe beépült kulturális meghatározottságok kiiktatása, illetve mérséklése szükség esetén valószínűleg megoldható lenne. Ennek egyik legkézenfekvőbb módja, ha az egyes országok digitális szuverenitásuk megteremtése jegyében olyan saját modelleket alkotnának, amelyek alapvetően az ő kultúrájuk tartalmaira, attitűdjeire épülnek, s ezáltal az ő értékeiket tükrözik vissza. A technológia fejlesztésének erőforrás-szükségleteit figyelembe véve azonban ez a megoldás egyelőre nem tűnik reálisnak.

A problémát a mostani fejlesztőcégek is enyhíthetnék, ha ebben érdekeltté válnának. Javulást ugyanis akár azzal is el lehetne érni, ha programozócsapataik tagjainak kevésbé homogén szociokulturális háttere lenne, ha az MI képzésébe bevont anyagokban és azok felhasználása során erősítenék a diverzitást, illetve ha a különböző modellek által generált anyagokat rendszeresen auditálnák, és az auditok eredményeire támaszkodva az újabb képzések során tudatosan törekednének a hibák orvoslására. További segítséget jelentene, ha az MI működésével kapcsolatban sikerülne nemzetközileg elfogadott, a kisebb országok érdekeit is figyelembe vevő irányelveket lefektetni, és ezeket az érdekelt országok törvényhozói is adaptálnák a saját jogrendszerükbe, hogy a fejlesztőcégek ezekhez igazodva dobják piacra újabb termékeiket.