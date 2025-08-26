Avagy iskolapéldája annak, hogyan lehet egyetlen céges húzással számos jogszabályhelyet megsérteni és a törzsvásárlókat is biztosan elveszíteni. Aki parkolt Bécs belvárosában személygépjárművel, tudja hogy 10-15 ezer forintért már napijegyet vásárolhat az ember. Vajon hányan tudják, hogy ezt a mértékű parkolási díjat Budapesten is érvényesíti egy kereskedelmi lánc már a 121. percnyi parkolás esetében is egy belvárosi boltjának mélygarázsában? Kevesen. Az ominózus bolt mélygarázsába behajtók közül is kevesen. Mert időszerű – értsd: a behajtáskor észlelhető, vagyis korrekt – fogyasztói figyelemfelhívás, tájékoztatás nincs. Se olvasható betűmérettel táblára kiírva a bejárati sorompónál, sem a bejáratnál lévő automatából kinyomtatásra kerülő parkolási jegyen nem jön szembe az a fogyasztói tájékoztatás, hogy a 3. megkezdett órától tizenötezer forint a parkolási díj. Helyette elégségesnek véli a cég a behajtáskor kiadásra kerülő parkolási jegyen megkérni a fogyasztót arra, hogy olvassa el a fizetőhelynél kihelyezett általános szerződési feltételeket és pótdíjfizetésre készüljön, ha elveszítené a jegyét. Hogy mi lehet ezzel a baj? Modellezzünk az adott helyzetben – mélygarázsba behajtó, bevásárolni érkező – átlagfogyasztót. Aligha a fizetőautomatára kiírtak átolvasásával kezd. Sokkal inkább viszi beváltani a PET palackokat vagy szerez magának bevásárlókocsit és nem, még ha hozzászokott is a busás belvárosi parkolási díjakhoz, még akkor sem feltételezi, hogy a 121. percnyi parkolás már tizenötezerbe kerül. Attól még pedig, hogy a fizetőautomatára a vállalkozás kiírta a parkolási díjakat, nem biztos, hogy az említett, extrém magas díjtételt illetően egyáltalán a felek szerződésének részévé váló, vagy ha igen, akkor érvényes, tisztességes szerződési feltételről beszélhetünk az adott esetben.

Parkolási díj – Mélyütés a mélygarázsban / Fotó: Mareks Perkons / shutterstock

Vitathatatlan, hogy szerződési szabadság van. Mindenki annyiért, olyan tartalommal és azzal a féllel szerződik, amennyiért és akivel akar, de csak a jog által szabott határokon belül. Vagyis van, hogy az ember rossz üzletet köt, de attól még létező és érvényes a szerződése és lehet persze horror áron parkolni bolti parkolóban bevásárláskor, ha a fogyasztó – belátási és cselekvőképessége birtokában, nem kényszerítve, nem megtévesztve stb. – úgy dönt, hogy ezt bevállalja. Merthogy a szerződés a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozatával jön létre. Az említett példában azonban az adott vállalkozás általános szerződési feltétele és adott kereskedelmi gyakorlata is jó eséllyel külön-külön jogalapokon is tisztességtelennek minősülhet. Kérheti ugyanis a vállalkozás írásban a parkolási jegyre nyomtatva, hogy az ember olvasson ÁSZF-et a fizetőautomatáról, ahová persze jellemzően csak a vásárlás befejezését követően látogat el, csakhogy a Polgári törvénykönyvünk (Ptk.) szerint az ÁSZF-et alkalmazó fél köteles az ÁSZF tartalmát – főleg a nem szokványos tartalmát – külön kifejezett figyelemfelhívás révén megismertetni és elfogadtatni a fogyasztóval és nem fordítva. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Nyilvánvalóan nem „szokásos gyakorlat” a harmadik órától tizenötezer forint parkolási díjat érvényesíteni egy bolti parkolóban. Budapest belvárosi kerületében sem. Amennyiben büntetésnek, elrettentésnek szánta a cég ezt a díjat, mondván siessenek a vevők elhagyni a mélygarázst, nos, amellett is, hogy ezt kiirhatná táblára nagy betűkkel a bejáratnál, ez a „szándék” megmérettethet akár a Ptk. azon szabálya mentén is, miszerint tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg.