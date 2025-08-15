Stablecoinok és az új pénzügyi világrend – Lépéselőnyben az USA?

A digitális pénzügyek világában forradalmi változások zajlanak – és sokan észre sem veszik. Egy új pénzügyi rendszer alapjait rakják le éppen, ami nemcsak a pénzügyi szereplőket érinti, hanem potenciálisan mindannyiunkat, még akkor is, ha jelenleg távolinak vagy bonyolultnak tűnik. A változás kulcsszereplője pedig nem más, mint az Egyesült Államok – a stablecoinokkal a középpontban.
A stablecoin egy olyan kriptovaluta, amely mögött valódi fedezet áll – például amerikai dollár, euró vagy arany . Célja az árfolyamstabilitás, vagyis hogy ne ingadozzon úgy, mint a hagyományos kriptók (pl. bitcoin vagy ether). Ezek a digitális eszközök a nap 24 órájában használhatók gyors és olcsó tranzakciókra, határokon átnyúlva, banki nyitvatartástól függetlenül.
A stablecoin inkább a szabadpiaci logikát követi tehát. Míg az EU által tervezett digitális euró – CBDC (Central Bank Digital Currency), vagyis a központi bank által kibocsátott digitális jegybankpénz – egy teljesen más elgondolás mentén működik: központosított, államilag kibocsátott és szigorúan szabályozott.
Korábban az amerikai kormány – különösen a Biden-adminisztráció alatt – erőteljesen fellépett a kriptovaluták és a kriptopiacon működő cégek ellen. Koordinált támadássorozat zajlott, amely számos céget elüldözött az országból, és gátolta az innovációt. Most azonban fordult a kocka.
A Trump-féle új politikai irányzat célja, hogy az USA legyen a világ kriptoközpontja. Ez nemcsak retorikai szintű változás: sorra születnek azok a törvények, amelyek megalapozzák az új digitális pénzügyi ökoszisztémát.
A GENIUS Act, amely hivatalos keretet ad a stablecoinkibocsátásnak (elfogadva, elnök által aláírva).
A Clarity Act tisztázza a digitális eszközök jogi státuszát, amelynek köszönhetően végre világos szabályok jönnek (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).
Az Anti-CBDC Act pedig megakadályozná, hogy az állam túlzott hatalmat kapjon a digitális pénzek felett (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).
Ez a szabályozási fordulat azért kiemelkedő jelentőségű, mert egyszerre több alapvető kérdésre ad választ, és old fel régóta fennálló bizonytalanságokat.
Mindenekelőtt biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a piaci szereplőknek: a világos szabályozási keretek révén az Egyesült Államok ismét vonzó célponttá válik a kriptoszektor számára, megszűnnek a politikai alapú eljárások és a vállalati ellehetetlenítések, amelyek korábban sok innovációt fojtottak el.
Emellett a változás szimbolikus erejű is, hiszen a világ legerősebb gazdasága ezzel hivatalosan is elismeri a digitális pénzek létjogosultságát, ami alapjaiban formálhatja át a kriptovaluták megítélését globális szinten.
Végül, de nem utolsósorban, az új rendszer hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államok hosszú távon is megőrizze a dollár vezető szerepét a globális pénzügyi rendszerben – a stablecoinok révén ugyanis újraértelmezve, de megerősítve él tovább a dollár dominanciája a digitális korszakban is.
A stablecoinok a hagyományos bankrendszerrel szemben egészen újfajta felhasználói élményt kínálnak, amely sokkal jobban illeszkedik a digitális kor elvárásaihoz. Ezek a digitális eszközök a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetők, így hétvégi vagy ünnepnapi tranzakciók esetén sem kell a banki nyitvatartási időhöz igazodni.
Az utalások azonnal, határokon átívelve is végbemennek, méghozzá anélkül, hogy banki közvetítőre lenne szükség. Emellett a tranzakciós költségek is rendkívül alacsonyak, és az egész folyamatot egy sokkal felhasználóbarátabb, egyszerűbb digitális élmény jellemzi, amely a mai online szolgáltatásokhoz szokott emberek számára különösen vonzó lehet.
És ez nem csupán egy kis réteg játékszere. 2024-ben a stablecoin-transzferek volumene meghaladta a Visa és Mastercard forgalmát együttvéve. A piacvezető Tether már több mint 164 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, miközben csupán 150 alkalmazottal működik – 2024-ban 14 milliárd dollár profitot termeltek, ami 93 millió dollár nyereséget jelent alkalmazottanként.
Az új amerikai törvény értelmében minden stablecoin mögött valódi fedezet kell legyen – jellemzően amerikai állampapír vagy készpénz. Ez azt jelenti, hogy a stablecoinkibocsátók kénytelenek amerikai kincstárjegyeket vásárolni, amivel növelik a dollár iránti keresletet, így kvázi felvásárolják az USA államadósságát, és stabil likviditást biztosítanak az amerikai gazdaságnak. A becslések szerint a stablecoinpiac 2028-ra elérheti az 500-2000 milliárd dollárt. A nagyságrendet jól érzékelteti, hogy ha a sáv felső határáig nő a kapitalizáció, azzal a világ tizedik legnagyobb gazdaságává válhatna a kripto.
A legnagyobb pénzügyi és technológiai cégek már most pozíciót foglalnak:
Mindez azt mutatja, hogy ma már nem csupán internetes varázspénzekről van szó – egy strukturált, intézményesedő gazdasági forradalom vette kezdetét.
Az EU inkább a központosított digitális euróra és a szigorú szabályozásra épít. Ez viszont kevésbé rugalmas, és nem ösztönzi a szabadpiaci innovációt.
Ennek ellenére az USA lépései közvetetten ránk is hathatnak. A
stablecoinhasználat fellendülésével nő a kereslet azokért a blokklánchálózatokért, amelyeken ezek működnek – ez pedig pozitív hatással lehet a kriptoeszközök piacaira is.
Egy adott stablecoin tranzakció használatának díját a hálózat saját tokenjében fizetik, tehát az ilyen rendszerek valutaerősödést is generálnak. Ahogy az USA korábban az internet esetében is időben lépett és innovált, úgy uralta a globális piacot – most éppen ez történik a stablecoinokkal is.
A legtöbb ember vagy nem érti, vagy nem is érdekli ez az egész, mert nem lehet „gyorsan meggazdagodni belőle”. Pedig éppen most történik valami hasonló, mint az internet esetében a 90-es években: az USA már szabályoz, irányt mutat, és megágyaz a következő nagy gazdasági korszaknak. A stablecoinok nemcsak technológiai újítások, hanem a jövő pénzügyi rendszerének alapkövei lehetnek. Aki most figyel, előnyt szerezhet, aki nem, az lemarad…ismét.
