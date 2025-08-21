Versenyképes Visegrád – a V4-ről a magyar elnökség idején

Az együttműködés története a XIV. századig (1335) nyúlik vissza, amikor a térség uralkodói csúcstalálkozót tartottak az országaikat érintően. Az 1991-es Visegrádi Nyilatkozattal létrejött Visegrádi Csoport egy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia által alkotott sokrétű, rugalmas és informális keretek között működő regionális együttműködés. A Visegrádi Csoport országai közös történelmi, társadalmi és gazdasági jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek mentén az együttműködés kiterjed a gazdaságra, a társadalmi hatásokra, a politikára, a kultúrára, az oktatásra, valamint olyan szakmai területekre is, mint a statisztika.

A magyar elnökség idején a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is fontos koordinációs szerepet lát el. A négy ország statisztikai hivatalai két kiemelt témában, a mesterséges intelligencia felhasználásában és az adatvezérelt döntéshozatalban cserélnek tapasztalatot. A KSH gondozásában egy kiadvány jelenik meg a V4-országokról, amely a magyar elnökség Versenyképes Visegrád mottójára fókuszál majd.

A V4-ről a magyar elnökség idején – Versenyképes Visegrád / Fotó: NurPhoto via AFP

A V4 tagországaiban él az Európai Unió népességének 14 százaléka, 62,5 millió lakos. Ez meghaladja Olaszország lélekszámát. A V4-tagállamokat egy országként tekintve a harmadik legnépesebb ország lenne az EU-ban.

A V4 tömörülésnek az unión belüli gazdasági súlya a csatlakozás óta jelentősen nőtt, az itt megtermelt GDP mintegy 8,4 százaléka az uniós értéknek, ami az Európai Unió tagországainak rangsorában – a V4-eket egy országként tekintve – az ötödik legnagyobb.

Az ipari termelés súlya a visegrádi országokban nagyobb (átlagosan 24 százalék), mint az uniós átlag (19 százalék). A térség feldolgozóipari vállalkozásai fontos szerepet töltenek be a nyugat-európai cégek beszállítóláncaiban. Az unión belül is kiemelkedő a térség közúti járműgyártásban betöltött szerepe. Az alágazat együttes gazdasági teljesítménye meghaladja olyan, a járműgyártásban kiemelkedő teljesítményű tagországokét, mint Olaszország, Franciaország és Spanyolország. A régió mezőgazdasági súlyában elsősorban a nagy méretű Lengyelország a meghatározó, összességében a V4-ek adják az Európai Unió baromfi-kibocsátásának negyedét, gabona- és almakibocsátásának ötödét.