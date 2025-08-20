Vámmegállapodás: milyen hatása lesz az élelmiszerpiacokra?

„Ez minden idők legnagyobb megállapodása” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az EU és az USA között július 27-én megkötött vámmegállapodás megkötése után. Valóban, az USA szempontjából mindenképp jóval előnyösebb megállapodás született, még úgy is, hogy az EU meg tudta őrizni a világszinten is egyedülálló – ám az amerikai félnek fájó – élelmiszer-biztonsági szabványait. A vámháború hatásai azonban jóval messzebbre nyúlnak, hiszen Európában (szűkebben véve pedig Magyarországon) nem az amerikai élelmiszerek beáramlásától kell tartanunk, hanem az Amerikából kiszoruló és piacukat kereső brazil, kanadai vagy éppen spanyol termékek dömpingjétől.

Vámháború – negatívan hat a magyar kukoricatermesztők kilátásaira is / Fotó: Jenya Smyk / Shutterstock

Jelentős kereskedelmi többlettel bír Európa az USA-val szemben

Ha a két kontinens közötti élelmiszer-kereskedelmet vizsgáljuk, egyértelműen szembetűnik az európai termékek túlsúlya: az EU-ból származó kivitel ugyanis két és félszeresen meghaladja az onnan Európába érkező élelmiszerek értékét. Az európai élelmiszeripar szempontjából Amerika a második legnagyobb exportpartner, ráadásul az olló az elmúlt években folyamatosan nőtt és a tíz évvel ezelőttihez képest a kereskedelmi többlet a duplájára emelkedett. Az EU elsősorban feldolgozott élelmiszereket exportál az USA-ba, többek között:

bort, párlatokat, tejtermékeket, feldolgozott gyümölcsöket, pékárukat, tenger gyümölcseit.

Ezzel szemben az USA számára az EU jóval kisebb jelentőségű kereskedelmi szempontból, hiszen csupán az ötödik legnagyobb célpiac az amerikai élelmiszerexport számára.

Újra felértékelődött a vámok szerepe

Az elmúlt években a vámoknak egyre kisebb volt a jelentőségük az élelmiszer-kereskedelemben, és ez kifejezetten igaz volt az EU és az USA közötti árumozgásokra. Az európai mezőgazdasági termékek beszállítására ugyanis alig 2 százalékos súlyozott vám vonatkozott, ellenben az amerikai áruk már magasabb, közel 9 százalékos súlyozott vámterhekkel szembesültek az EU-ba történő belépéskor. Mindenesetre egyértelműen kijelenthető, hogy a vámok szerepe csökkent a nemzetközi kereskedelemben mindaddig, amíg a vámháború kirobbanásakor bizonyos termékekre már 30–50 százalékos vámokat is kilátásba helyeztek egymással szemben a felek. Ez rövid időn belül az importáruk drasztikus áremelkedéséhez vezetett volna, de a felek a július végén kötött megállapodásukban 15 százalékban maximálták az EU-s termékek vámtételeit. A helyzet azonban közel sem került nyugvópontra az élelmiszerek szempontjából (sem).