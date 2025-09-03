Hosszú történelmi előzményei vannak a változásoknak. A Berlini fal leomlása után Németországban a védelmi kiadások a GDP 1,2 százalékára csökkentek, ami a képességek és a hadiipari kapacitások gyengüléséhez vezetett. A folyamatban az orosz–ukrán háború hozott változást. Olaf Scholz kancellár 2022 februárjában elmondott „Zeitenwende” (történelmi fordulópont) beszédében 100 milliárd eurós német modernizációs és védelmi programot jelentett be. A cél az volt, hogy a katonai képességeket növeljék, a békeidőben elgyengült védelmi ipart megerősítsék, mind a hagyományos fegyverzet, mind a kibervédelem tekintetében.

Fiskális paradoxon: A megújulás eszköze vagy a zavarok emlékműve? / Fotó: Imago / Wolfgang Maria Weber / Reuters

A források megléte és a finanszírozási képesség azonban magában kevésnek bizonyul. Az évtizedekig tartó alulberuházás után a 100 milliárd eurós Zeitenwende program nyögvenyelősen halad a beszámolók szerint. A program meghirdetett időtartamának a fele eltelt, de mindössze a tervezett költségvetés negyedét költötték el.

A program költségvetésének egy jelentős része külföldi gyártókhoz, hadiipari beszállítókhoz kerül. Elsősorban az USA-ba, ahonnét F-35-ös repülőket, katonai helikoptereket és légvédelmi rendszereket vásárolnak. A program költségvetésének másik jelentős része a hazai védelmi ipari beszállítókhoz és digitalizációs fejlesztésekre kerül felhasználásra. Mivel a fejlesztés és a modernizáció a cél, a forrásfelhasználás elmaradása inkább kérdéseket vet fel, mintsem megnyugtató lenne.

A programot kiértékelők több korlátra is rávilágítanak. Elsősorban a német védelmi ipari kapacitás gyengeségeire, ugyanis a német hadiipari vállalatok nem képesek ilyen gyorsan ekkora többlet output gyártására. Mindez nem magyarázza a külföldi megrendelésekben való csúszásokat. Ennek kapcsán az adminisztratív (döntéshozatali) hatékonyságot emelik ki többen.

A német védelmi ipar a nehézkes beszerzési rendszer miatt is küzd a modernizációval, ami késedelmekhez vezet a szükséges felszerelésekről, fegyverbeszerzésekről való döntésekben.

Kiragadott példa, hogy hét évbe telt, amíg döntés született a haderő puskabeszerzése kapcsán a konkrét típusról. Mindez azt jelzi, hogy a német fiskális kapacitások köszönik, jól vannak, de bármely érdemi fejlesztési, modernizációs és védelmi ipari program végrehajtásához a kapacitási és döntéshozatali folyamatok is fejlesztésre szorulnak.