Kelet-Közép-Európa egészségügyi startupjai több figyelmet érdemelnek a befektetőktől

A közép- és kelet-európai egészségügyi startupok jelentős része sikeresen jut hozzá korai szakaszban állami támogatáshoz vagy üzleti angyalok tőkéjéhez, de később csak nagyon kevesen tudják elérni azokat. A nagyobb összegű – Series A vagy B sorozatú – befektetésekhez nehezebben férnek hozzá, pedig ezek szükségesek lennének a további növekedéshez.

Kelet-Közép-Európa egészségügyi startupjai és az innovációk több figyelmet érdemelnek a befektetőktől / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A közép- és kelet-európai régió vállalkozásai átlagosan 1,8 millió euró befektetéshez jutnak – míg ez az összeg Nyugat-Európában 4,1 millió euró, vagyis több mint kétszer akkora tőkeinjekció áll a startupok rendelkezésére. A teljes európai kockázati tőkének pedig mindössze 3,9 százaléka jut el a régiónkba. Mivel a helyi piacon alig akad kifejezetten az egészségiparra szakosodott befektető, a tőkeigényes biotech, medtech és digitális egészségügyi fejlesztések gyakran kifulladnak, mielőtt piacra léphetnének.

Közép- és Kelet-Európában adott a tudás, megvannak a tehetségek, és a működési költségek is kedvezők – most már csak arra van szükség, hogy a nemzetközi befektetők is felismerjék ezt, és jobban odafigyeljenek a térségre.

Ha nem sikerül betömni a finanszírozási lánc középső, legkritikusabb szakaszán tátongó lyukat, könnyen eltékozolhatjuk a régiónkban rejlő, világszinten is értékes egészségügyi innovációkat.

Kihasználatlan innovációs potenciál

A finanszírozási nehézségek ellenére Közép- és Kelet-Európa olyan stratégiai előnyöket kínál akár költséghatékonyság, akár a széles körű és nagy számú kutató bázist tekintve, amelyeket a befektetők nem hagyhatnak figyelmen kívül.

A bérek és laboratóriumi költségek akár 60 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek régiónkban, mint Nyugat-Európában, így a startupok jóval hosszabb időre tudják biztosítani működésüket azonos mennyiségű tőkéből. Ezenkívül a klinikai vizsgálatokat is sokkal költséghatékonyabban lehet elvégezni régiónkban, amit az is jól tükröz, hogy 2023-ban az amerikai gyógyszerhatósági (FDA) engedélyt kapott gyógyszerek 75 százalékának fejlesztése során Kelet-Közép-Európából származó klinikai tesztelési adatokat használtak fel – miközben a vizsgálatok költsége páciensenként 30–50 százalékkal alacsonyabb volt, mint Nyugat-Európában.