Minden év őszén, október–november folyamán Tokaj-Hegyaljára vezet az utam. Gépkocsival, Miskolc után, a 37-es főúton haladva Sárospatakig évről évre új és új látnivalók, meglepetések várnak. Négysávos – sőt zenélő – autóút Szerencsig, új, teraszos szőlőtelepítések a hegyoldalakban, tágas és nyilván jól felszerelt borházak látványa, stb. Az autóútról közvetlenül nem láthatóan, de arról lecsatlakozva mintaszerűen megújított kistelepülésekhez, felső kategóriás wellness-szállásokhoz, a falusi vendéglátásra berendezett és kis mennyiségű, ám minőségi bor termelésére alkalmas pincékhez vezet az út. Ez a kép egészen más Tokaj-Hegyalját mutat, mint amit ötven évvel korábban Lázár István, az egykori neves pataki diák és tanár Kiált Patak vára című könyvében megírt.

Tokaj-Hegyalja – őszi harmat után / Fotó: posztos / Shutterstock

Ha azonban a főútról beljebb jutunk, és oly módon próbálunk a hegyvidéki települések helyzetéről képet kapni, hogy nem a turisztikailag is nyilvántartott célpontokat keressük fel, akkor továbbra is fennáll a fejlődésben megrekedés, az elvándorlás a kistelepülésekről, illetve az egykori községeket jellemző szolgáltatások megszűnése. Az összkép tehát kettős: a fejlődés és az előrelépés egyértelmű jelei mellett igen összetett feladat egy komplex térségi revitalizáció, azaz a régió még nincs egyértelműen és minden vonatkozásban megmentve.

Történelme során Tokaj-Hegyalja legalább ötször nézett szembe kemény kihívással:

először a török hódoltság idején, amikor a három részre szakadt ország egyik peremvidékén helyezkedett el, és az elnéptelenedés, a várharcok, a külső elnyomás települést őrlő együttes hatását a Rákóczi–Lorántffy család tudatos politikai, gazdasági építkezése változtatta meg. A második kihívás a filoxérajárvány volt, amely az Osztrák–Magyar Monarchiában gyorsan fejlődő észak-magyarországi települések gazdasági alapjait veszélyeztette, amelyen a nemrégi Covid-járványhoz hasonló koncentrált intézkedésekkel sikerült túljutnia a térségnek. A harmadik a trianoni trauma, amely az egykori Zemplén megyét lényegében kettévágta, és a megye legjelentősebb közigazgatási és gazdasági centrumát, Sátoraljaújhelyet fizikailag is két részre osztotta fel. Itt a kibontakozás az erős gazdasági alapokon indított bethleni konszolidáció volt, amelyet hatásosan támogatott a helyi közigazgatás, a közlekedés és szellemi értelemben pedig Sárospatak és Sátoraljaújhely potenciálja. A negyedik traumatikus időszakot az 50-es évek hozták el, a magángazdaság termelési alapjának megszüntetésével, valamint a térségben mindig megtartó erejű oktatási rendszerek átalakításával. Ez fokozatosan változott az úgynevezett puha diktatúra éveiben. És mi az ötödik kihívás? Az éghajlatváltozás.