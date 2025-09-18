Képzeljük el, ahogy egy új memecoin kezd felkapottá válni, és hirtelen megugrik a mémek, tweetek vagy Reddit-posztok száma. Mindenhol csak azt halljuk: „Ez a következő kriptó, ami 100 X-et fog menni” vagy „Még nincs késő beszállni, irány a Hold!”. Ez nem véletlen: ez a social proof, az emberek ösztönös hajlama arra, hogy mások viselkedését kövessék, különösen akkor, ha megerősítést szeretnének kapni a döntéseikhez.

Tweetek, mémek, milliók – Így rángatja a kriptopiacot a tömegpszichológia / Fotó: P. J. McDonnell / Shutterstock

A kriptovalutákba való befektetés sokak számára gyakran bizonytalan és új terület, éppen ezért vonzó lehet, ha mások útmutatása mentén cselekedhetnek. Ilyenkor a social proof segíthet gyors döntést hozni, de gyakran túlzott bizalommal ruház fel sokakat, akik nem mindig rendelkeznek megfelelő tudással. A tömegek ilyesfajta viselkedése torzíthatja a piacot, különösen a FOMO (Fear of Missing Out, vagyis a kimaradástól való félelem) vagy FUD (Fear, Uncertainty, Doubt – félelem, bizonytalanság, kétely) hatására.

FOMO: amikor a félelem hajtja a piacot

A FOMO nemcsak egy angol kifejezés, hanem a kriptopiacot hajtó pszichológiai motor. A vásárlók gyakran irreális döntéseket hoznak, mert rettegnek attól, hogy kimaradnak a „nagy pumpából”. A kriptovaluták árának hirtelen növekedése önmagában is elegendő ahhoz, hogy tömegeket ösztönözzön vásárlásra, ezzel tovább fűtve az áremelkedést, gyakorta buborékokat formálva, amelyek végül erőteljes korrekcióval pukkannak ki.

A Kraken kriptotőzsde felmérése szerint a megkérdezett kriptobefektetők 84 százaléka ismerte el, hogy korábban már hozott befektetési döntést a FOMO hatására: ebből 58 százalék „gyakran”, 26 százalék „néha” engedett ennek a nyomásnak.

FUD: a bizonytalanság, ami aláássa a piacot

A FUD gyakran tudatosan terjesztett, negatív narratíva, amely pánikszerű eladásra ösztönzi a befektetőket. Például „Kínában betiltják a bitcoint” vagy „A kriptó egy átverés” típusú szalagcímek célja nem mindig az informálás, sokkal inkább, hogy bizonytalanságot keltsen. Ilyen környezetben a befektetők hajlamosak impulzív döntéseket hozni, gyorsan eladnak, függetlenül attól, mennyire megalapozott a hír.