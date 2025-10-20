Közelebb vinni az élményt – így alakul át a hazai autóvásárlás

Az autóvásárlás ma már messze nem csupán technikai döntés. Egyre inkább gazdasági döntés, értékválasztás és bizalmi kapcsolat – különösen a céges vásárlók számára, akik egyre meghatározóbb szereplői a hazai autópiacnak. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a privát vásárlókról sem, akiknek a biztonság, a kényelem, a fenntarthatóság és az esztétikum iránti igénye átformálja azt, ahogyan az emberek autót választanak – és ezzel együtt azt is, ahogyan mi, kereskedők gondolkodunk az értékesítésről.

Autóvásárlás – Közelebb vinni az élményt / Fotó: Vémi Zoltán

A magánvásárlók egyre inkább a személyes illeszkedést keresik egy autó esetében is: mennyire biztonságos a család számára, mennyire kényelmes, mennyire illik az életvitelhez. A döntés egyre inkább érzelmi alapú, és a vásárlás élménye legalább olyan fontos, mint maga a termék. Ezt a szemléletváltást jól mutatja, hogy az autókereskedelem kénytelen kimozdulni a hagyományos értékesítési technikák világából, és új tereket keres. Mi, elsőként a budapesti piacon, az Etele Plazában nyitottunk egy olyan BYD-szalont, amely a mindennapi élet közegébe viszi az autóvásárlás élményét. A cél az, hogy az emberek természetes, kötetlen környezetben találkozhassanak az autóval – akár egy bevásárlás, ügyintézés vagy kávézás közben.

A szalon kialakítását a BYD nemzetközi arculati kézikönyve határozta meg, így az enteriőr és a vásárlói élmény egységes arculatot képvisel minden európai országban. Bár nem kifejezetten a női vásárlók igényeire tervezték, a tapasztalatok szerint a modern, nyitott és letisztult tér kifejezetten jól rezonál a vásárlói közönségre.

A női vásárlók motivációi világosan kirajzolódnak: a szemet gyönyörködtető formák, az igényes kidolgozás és a kedvező ár-érték arány azok az értékek, amelyek leginkább megragadják őket. Tapasztalataink szerint a privát vásárlások többségében a hölgyeké a végső szó – ők azok, akik érzelmi és praktikus szempontokat egyaránt mérlegelve döntenek a család mobilitását sok évig meghatározó beszerzési kérdésben.

Úgy látom, hogy a magyar autópiac is új szakaszba lép. Az elektromobilitás, a digitalizáció és a vásárlói élmény egymást erősítve alakítják át az értékesítés világát. Aki ebben a környezetben sikeres akar lenni, annak nem elég jó autókat kínálnia – bizalmat, inspirációt és élményt kell adnia, mert az autóvásárlás ma már nem a gépekről, hanem az emberekről szól.