„Mens sana in corpore sano” – azaz „ép testben ép lélek”. A latin közmondás a római költő, Iuvenalis szatíráiból származik, és eredetileg így hangzott: „orandum est, ut sit mens sana in corpore sano”, vagyis „imádkoznunk kell, hogy egészséges lélek legyen egészséges testben”. Kérdés, hogy a 21. században az ima mellett milyen eszközeink vannak még? A legújabb kutatások szerint ugyanis, bizonyos tekintetben rosszabb a helyzet, mint 2000 évvel ezelőtt. Fényévnyi távolságra kerültünk az ép testtől, az ülő életmód, a rossz testtartás, a túlsúly, a stressz, az alvászavar és a kevés minőségi mozgás ugyanis külön-külön is kíméletlenül benyújtja a számlát, nemhogy így együttvéve. A végeredmény, a fájdalom aggasztó, így aztán az ép léleknek sincs hol „laknia.”

A fájdalom ára: nemcsak az egyén, az ország is megfizeti / Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Társadalmi kórkép

Globális a probléma, ami alól Magyarország sem képez kivételt, sőt. A MozgásKlinika 1000 fős országos felmérése szerint a magyarok 95,6 százaléka szenved mozgásszervi panaszoktól, többségük krónikus formában.

A válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel tapasztal tüneteket, 46,3 százalék minden mozgás után fájdalmat, míg a legsúlyosabban érintettek – a minta 40,6 százaléka – mindennap és minden mozgás után panaszos.

Bár az érintettek több mint fele (55,6 százaléka) rendszeresen jár orvoshoz, mozgásterápián csupán 15 százalék vesz részt, a legsúlyosabbaknál is csak 13 százalék. Ez mutatja, hogy a kezelés alapvetően orvosközpontú, míg a rehabilitáció és a prevenció háttérbe szorul.

A leggyakoribb panaszokat tekintve a fájdalom toplistáját a derék vezeti (609 említés), megelőzve a nyakat (447), a térdet (434), a vállat (415) és a hátat (368). A válaszadók 77 százaléka alacsony egészség-, 88 százaléka alacsony fittségérzetet jelölt meg. Jelzésértékű, hogy a problémák minden korosztályban jelen vannak, de a legsúlyosabbak főként közép- és időskorban fordulnak elő. A terápiás részvétel településtípus szerint eltér: falvakban 11,7, kisvárosokban 14,3, nagyvárosokban 20,7 százalék. Beszédes az is, hogy a terápiát igénybe vevők átlagéletkora 54,9 év, míg a nem terápiásoké 33,3 év.