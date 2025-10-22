A generatív mesterséges intelligencia (MI) gyors elterjedésére minden szinten reagálni kellett: új törvényi keretek léptek életbe (amilyen az Európai Unióban az „AI Act”), a vállalatok pedig – a legkisebbektől a legnagyobbakig – igyekeznek minél több területen minél többet hasznosítani a lehetőségek hatalmas tárházából.

Az MI-ügynökök már a spájzban vannak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mindennek fényében mégis meglepő lehet az a prognózis, amellyel MI-fejlesztői körökben egyre gyakrabban találkozni: az ipar területén – akár néhány éven belül – olyan áttörés várható, amelynek hatása vetekedni fog a ChatGPT-hez hasonló modellek megjelenésével. Ez az áttörés az MI-ügynökök elterjedése lesz.

Mit takar ez James Bond-filmeket idéző kifejezés? „Kik” valójában az MI-ügynökök? Mint azt a Wired Consulting és a Siemens által nemrég közzétett Living Factories – What AI Agents Could Mean for Industry című kiadvány szerzői is megjegyzik, sokféle meghatározás van forgalomban, de valamennyiben közös, hogy olyan MI-t írnak le, amely „tenni” is képes valamit – ez a „valami” jelentheti más digitális eszközök használatát, de a várakozások szerint ki fog terjedni a gyártási folyamatokba való beavatkozásra, azok vezérlésére is. Az MI-ügynök „alapos megfontolás” (például lehetőségek összevetése) után hozza meg döntéseit, és emlékszik a korábbi döntéseire – ami azt jelenti, hogy tanulásra is képesnek kell lennie. Mindezeken túl természetesen jó kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie, értenie kell a hús-vér munkatársak kérdéseit, és persze a válaszokat is az utóbbiak nyelvén kell megfogalmaznia.

A jelenleg szolgálatban lévő MI-ügynökök még nem döntenek önállóan gyártási folyamatokról, de egyre közelebb kerülnek ehhez.

A BMW például ilyen eszközzel gyűjti össze az egy adott járműre vonatkozó adatokat. Talán egy fokkal nagyobb felelősséggel jár azoknak az ügynököknek a munkája, amelyek – például beszállítói – adathalmazokat átvizsgálva keresik meg a problémásnak tűnő pontokat, és tesznek javaslatokat azok megoldására. Emberi jóváhagyás nélkül azonban – egyelőre – egyik típus sem avatkozhat be a gyártási folyamatba.