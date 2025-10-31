Tartósan és trendszerűen emelkedik a Századvég konjunktúraindexe

A Századvég 2019 óta készít havi szinten ezer-ezer fős mintán, a lakosság, illetve vállalatvezetők megkérdezésén alapuló konjunktúraindexeket, s ezek trendszerűen emelkedtek az utóbbi időben. A lakossági megkérdezéseknél 2025. július óta, míg a vállalatoknál 2025. április óta érhető tetten ez a folyamat. A 28-29 kérdésből álló felmérés egyaránt foglalkozik a múlttal, a jelen értékelésével és a jövőre vonatkozó várakozásokkal. A lakossági és a vállalati előretekintő – azaz a jövőre vonatkozó kérdéscsokorból számított – részindexek esetében egyaránt elmondható az is, hogy a 2025. októberi értékeknél legutóbb 2022 márciusában volt kedvezőbb az adat.

Századvég-konjunktúraindex – tartósan és trendszerűen emelkedik / Fotó: Shutterstock

A legfontosabb javulást az inflációs érzetben és várakozásban mértük. Az inflációs környezet enyhén a jegybanki inflációs toleranciasáv felett stabilizálódott, és tartósan – immáron két éve – pozitív reálkereseteket eredményez. Fontos kiemelni azt is, hogy a 2022–2023-ban megtapasztalt inflációs sokkot követően a lakosság és a vállalatok percepciói, valamint várakozásai is kedvezőbb irányba mozdultak el. Ezen folyamatokban részben az árrésszabályozás és a jelentősen erősödő forint játszotta a legnagyobb szerepet. Az utóbbi tartóssága és a jegybank által deklarált erős forint fontossága az alacsonyabb importárakon keresztül aszimmetrikus erővel, de mindenképpen hozzájárult a dezinflációs folyamatokhoz, illetve a vélhetően a közeli jövőben az inflációs cél további megközelítéséhez. A geopolitikai enyhülés is szerepet játszhatott a jövőbe tekintő kérdéseknél a várakozások kedvezőbb irányultságában.

A lakosság és a vállalatok számára is előnyösek azok a kedvezményes hitelek, amelyek az Otthon Start, illetve a Széchenyi Kártya Programokon keresztül a jegybanki alapkamatnál és a piaci szinteknél alacsonyabb kamattal érhetők el.

A 2025 augusztusában tapasztalt lakossági 4,1 indexpontos és a 2025 októberében mért vállalati 3,7 indexpontos erősödés a mínusz 100 és plusz 100 indexpont közötti térben mindenképpen jelentősnek tekinthető.

Mindkét esetben megfigyelhető az általános gazdasági környezet észlelését elemző témakörbe tartozó kérdésekre adott válaszoknál egy 8-8,5 indexpontos erősödés. A lakosság esetében ebben pótlólagos szerepet játszhatott, valamint anyagi helyzetük javulását eredményezhette a családi adókedvezmények 50 százalékos emelése. Az Otthon Start program beindítása kedvező lehetőséget teremtett, és javíthat anyagi helyzetükön, ha a háromgyermekes édesanyák többen igénylik az szja-mentességet. Ez utóbbi mindannyiuk számára járó kedvezmény, egyfajta lakmusza is a lakosság pénzügyi tudatosságnak, hiszen jól ismert, hogy a mai 1 forint az nem egyenlő a jövő év májusi – az szja-bevalláskor számukra mindenképpen járó – 1 forinttal.