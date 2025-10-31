Deviza
EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.29% RON/HUF76.32 -0.1% CZK/HUF15.95 -0.08% EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.72 -0.22% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.29% RON/HUF76.32 -0.1% CZK/HUF15.95 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,078.9 +0.08% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,986 -0.33% OTP31,900 +0.56% RICHTER10,360 -0.87% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,780 +3.81% BUMIX9,933.75 +0.43% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,305.19 +0.6% BUX107,078.9 +0.08% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,986 -0.33% OTP31,900 +0.56% RICHTER10,360 -0.87% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,780 +3.81% BUMIX9,933.75 +0.43% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,305.19 +0.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konjunktúraindex

Tartósan és trendszerűen emelkedik a Századvég konjunktúraindexe

A lakosság és a vállalatok esetében is megfigyelhető az általános gazdasági környezet észlelését elemző témakörbe tartozó kérdésekre adott válaszoknál egy 8-8,5 indexpontos erősödés. A négy-hat hónapja tartó kedvező folyamatok észlelése után a tartósan tovább erősödő Századvég konjunktúraindex előfeltétele, mind a lakosságnál, mind pedig a vállalatoknál, a stabil és kiszámítható makrogazdasági környezet.
Szerző képe
VG Elemző: Isépy Tamás
a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője
23 perce
Konjunktúraindex Vállalat Forint Dezinflációs Századvég Lakosság
Fotó: Shutterstock/hxdbzxy

A Századvég 2019 óta készít havi szinten ezer-ezer fős mintán, a lakosság, illetve vállalatvezetők megkérdezésén alapuló konjunktúraindexeket, s ezek trendszerűen emelkedtek az utóbbi időben. A lakossági megkérdezéseknél 2025. július óta, míg a vállalatoknál 2025. április óta érhető tetten ez a folyamat. A 28-29 kérdésből álló felmérés egyaránt foglalkozik a múlttal, a jelen értékelésével és a jövőre vonatkozó várakozásokkal. A lakossági és a vállalati előretekintő – azaz a jövőre vonatkozó kérdéscsokorból számított – részindexek esetében egyaránt elmondható az is, hogy a 2025. októberi értékeknél legutóbb 2022 márciusában volt kedvezőbb az adat. 

Századvég,Group,Of,People,Walking,On,The,Crosswalk.
Századvég-konjunktúraindex – tartósan és trendszerűen emelkedik / Fotó: Shutterstock

A legfontosabb javulást az inflációs érzetben és várakozásban mértük. Az inflációs környezet enyhén a jegybanki inflációs toleranciasáv felett stabilizálódott, és tartósan – immáron két éve – pozitív reálkereseteket eredményez. Fontos kiemelni azt is, hogy a 2022–2023-ban megtapasztalt inflációs sokkot követően a lakosság és a vállalatok percepciói, valamint várakozásai is kedvezőbb irányba mozdultak el. Ezen folyamatokban részben az árrésszabályozás és a jelentősen erősödő forint játszotta a legnagyobb szerepet. Az utóbbi tartóssága és a jegybank által deklarált erős forint fontossága az alacsonyabb importárakon keresztül aszimmetrikus erővel, de mindenképpen hozzájárult a dezinflációs folyamatokhoz, illetve a vélhetően a közeli jövőben az inflációs cél további megközelítéséhez. A geopolitikai enyhülés is szerepet játszhatott a jövőbe tekintő kérdéseknél a várakozások kedvezőbb irányultságában.

A lakosság és a vállalatok számára is előnyösek azok a kedvezményes hitelek, amelyek az Otthon Start, illetve a Széchenyi Kártya Programokon keresztül a jegybanki alapkamatnál és a piaci szinteknél alacsonyabb kamattal érhetők el.

A 2025 augusztusában tapasztalt lakossági 4,1 indexpontos és a 2025 októberében mért vállalati 3,7 indexpontos erősödés a mínusz 100 és plusz 100 indexpont közötti térben mindenképpen jelentősnek tekinthető.

Mindkét esetben megfigyelhető az általános gazdasági környezet észlelését elemző témakörbe tartozó kérdésekre adott válaszoknál egy 8-8,5 indexpontos erősödés. A lakosság esetében ebben pótlólagos szerepet játszhatott, valamint anyagi helyzetük javulását eredményezhette a családi adókedvezmények 50 százalékos emelése. Az Otthon Start program beindítása kedvező lehetőséget teremtett, és javíthat anyagi helyzetükön, ha a háromgyermekes édesanyák többen igénylik az szja-mentességet. Ez utóbbi mindannyiuk számára járó kedvezmény, egyfajta lakmusza is a lakosság pénzügyi tudatosságnak, hiszen jól ismert, hogy a mai 1 forint az nem egyenlő a jövő év májusi – az szja-bevalláskor számukra mindenképpen járó – 1 forinttal.

A vállalatok számára stabilabb makrogazdasági környezetben (infláció és árfolyam) addicionális és a jövőbeni tervezést lehetővé tevő alacsony, illetve fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőséget október 6-án jelentették be. Így azok első körös hatásai már érezhetőek az általános közérzetben.

 

A négy-hat hónapja tartó kedvező folyamatok észlelése után a tartósan tovább erősödő konjunktúraindex előfeltétele – mind a lakosságnál, mind pedig a vállalatoknál – a stabil és kiszámítható makrogazdasági környezet (elsősorban az infláció további letörése és a forint-euró árfolyam stabilitása) és az aktuális, a visszatekintő helyzetértékelés mellett a jövőbeni derűlátás fennmaradása, hiszen a jövőbeni gazdasági teljesítménybővülés és az anyagi helyzet javulása a jelenbeli döntések mentén alakul ki. 

A szerző további cikkei

Továbbiak
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu