Deviza
EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF91.84 +0.05% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.07 +0.08% EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF91.84 +0.05% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.07 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,493.15 -0.56% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,742 -0.58% OTP30,240 -1.29% RICHTER10,270 +0.49% OPUS555 0% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,705.42 +0.51% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,197.49 -1.18% BUX102,493.15 -0.56% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,742 -0.58% OTP30,240 -1.29% RICHTER10,270 +0.49% OPUS555 0% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,705.42 +0.51% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,197.49 -1.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitelösszeg

Tévhit, hogy ne lehetne helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönt igényelni – más kérdés, hogy többnyire nem éri meg

A bankok személyi kölcsönre vonatkozó ajánlatainál a legtöbb esetben jelentős kedvezményektől esik el az az ügyfél, aki nem a helyben vezetett számlára utaltatja a jövedelmét, illetve nem arról törleszt. Ezzel együtt ma már jóval könnyebb új ügyfélként személyi kölcsönt igényelni, sőt, a kisebb összegű hitelekre szakosodott szolgáltatóknál semmilyen elköteleződésre nincs szükség.
Szerző képe
Gergely Péter
a BiztosDöntés.hu szakértője
11 perce
Hitelösszeg Kölcsön Jövedelem Bankszámla Kamat
Fotó: shutterstock/ARMMY PICCA

Gyakran felmerül a kérdés a személyi hitelek felvételét tervező lakossági ügyfelekben, hogy érdemes lehet-e más banknál számlát nyitni azért, hogy személyi kölcsönt vegyünk fel, illetve lehet-e új ügyfélként vagy helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönhöz jutni a bankoknál.

Business,Analyze,close,Up,Business,People,Meeting,To,Discuss,The,Situation, személyi kölcsön
Tévhit, hogy ne lehetne helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönt igényelni / Fotó: Armmy Picca / Shutterstock

Olcsóbb hitelért váltani érdemes lehet, idegen ügyfélként érkezni kevésbé

Ami a kérdés első felét illeti, a válasz feltétlenül igen, tehát egy kedvező hitelajánlat érdekében érdemes lehet a bankváltáson is elgondolkodni. Ehhez elég figyelembe venni azt, hogy a személyi kölcsönök kamatainál jelentős különbségek lehetnek akár az igényelt hitelösszegtől vagy az adós jövedelmétől függően, és ezek a különbségek egy 6-8 éves futamidejű, nagyobb összegű hitelnél milliós nagyságrendű eltéréseket is okozhatnak a visszafizetett összegben. Így például, ha hatéves futamidővel és 8 milliós hitelösszeggel kalkulálunk, csak a kamatot figyelembe véve 10 százalékos kamatnál 2,67 millió forint pluszt fizetünk ki a teljes futamidő alatt, 15 százalékos kamatnál viszont már 4,18 millió forintra ugrik a kamatteher. Tehát könnyen előfordulhat, hogy egy kedvezőbb ajánlatért kifizetődő lehet bankot is váltani.

Ami a más banknál számlát vezető ügyfelek hitelfelvételét illeti, vannak olyan pénzintézetek, amelyek lehetővé teszik ezt a megoldást:

nyilván ilyen esetben elkerülhetetlen a hiteles jövedelemigazolás bemutatása, és több banknál is feltétel egy kizárólag a törlesztést szolgáló, technikai számla vezetése is. Ezek önmagukban még semmiképp sem áthidalhatatlan akadályok, ám a bankok – érthető módon – sokkal jobban preferálják a saját ügyfeleiket, így a személyi kölcsönökhöz adott kedvezményeket is részben a helyben vezetett folyószámlához, illetve az arra érkező, rendszeres jövedelemhez kötik. Éppen ezért nincs nagy gyakorlati jelentősége annak, hogy egy adott bank engedi-e a „beeső” ügyfelek személyihitel-felvételét, vagy sem: a feltételekben többnyire olyan nagyok a különbségek, hogy ez már egy gyors számolást követően sem marad opció. Persze az utóbbi szabályszerűségek alól kivételt jelentenek a kis összegű, rövid futamidejű fogyasztási hitelek nyújtására szakosodott szolgáltatók, hiszen náluk egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy honnan érkezik az ügyfél, teljesen más üzleti modell szerint működnek.

Nagyok a felárak, ha kívülről jön az igénylés

A BiztosDöntés személyikölcsön-kalkulátora szerint többnyire igen jelentős felárat kell fizetnie annak, aki úgy dönt, hogy máshol vezetett bankszámla és más szolgáltatóhoz érkező jövedelem mellett igényel hitelt.

Az Erste például már 3 millió forintos kölcsönösszegnél is 10 százalék alatti – egész pontosan 9,89 százalékos – kamat mellett ad személyi kölcsönt, ám ennek feltétele, hogy az adós jövedelme érje el a 400 ezer forintot, és az a helyben vezetett folyószámlára érkezzen. Ha viszont az adós nem vállalja a jövedelem érkeztetését, ugyanezen paraméterek mellett már 11,99 százalékos, éves kamattal kell kalkulálnia.

Az OTP Banknál a személyi kölcsön nyújtásának feltétele a helyben vezetett lakossági folyószámla. A pénzintézet viszont az online igénylést az új ügyfelek számára is lehetővé teszi, úgy, hogy az igénylő a számla megnyitásával párhuzamosan már a kölcsönt is igényelheti – persze a jövedelme igazolása mellett. Az igénylés során meg lehet adni, hogy mi történjen a frissen nyitott számlával abban az esetben, ha netán elutasítják a hitelkérelmet, vagyis meg akarja-e tartani az ügyfél, vagy sem. Az OTP Bank egyébként a közelmúltban emelte 12 millióról 15 millió forintra a személyi kölcsön maximálisan igényelhető összegét.

Az MBH Banknál adott a lehetőség arra, hogy az ügyfél más banknál vezetett számlára utaltassa a jövedelmét, ám ilyenkor igen nagy ugrással kell számolni az éves kamatnál: 7 millió forintos vagy afeletti kölcsönösszegnél, legalább 500 ezer forintos, a banknál vezetett számlára érkező jövedelemnél például 9,99 százalékos az éves kamat, ám ha a helyben vezetett számlára vonatkozó feltétel nem teljesül, már 19,49 százalékos kamattal kell számolni.

A MagNet Banknál szintén jelentős kamatkedvezményt ér a helyben vezetett számlára érkező, megfelelő nagyságú jövedelem és az aktív számlahasználat is. A más banknál számlát vezető igénylőt viszont a legalacsonyabb, „Standard” jövedelmi kategóriába sorolják, így hitelösszegtől függően 19,50 és 23,50 százalék közötti, éves kamatot kell fizetnie, miközben a legalacsonyabb, elérhető kamat 12,50 százalék a MagNet Bank sztenderd személyi kölcsönénél.

Az UniCredit Banknál mindenképpen szükséges helyben vezetett számla a személyi kölcsön törlesztéséhez, de ez lehet kifejezetten a hitel törlesztésére szolgáló, „Külön bankszámla” is. Itt is jelentős kedvezmények járnak a banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelemért cserébe: 7 millió forintot elérő kölcsönösszegnél, 450 ezer forintot elérő jövedelemnél és törlesztési biztosítás megkötésénél akár évi 9,44 százalék is lehet a kamat.

A rövid futamidejű kölcsönök online nyújtására szakosodott Trive Banknál bárki igényelhet személyi hitelt, aki a partnerként megjelölt bankok valamelyikénél netbanki szerződéssel rendelkezik – és megfelel az igénylési feltételeknek. A szolgáltató eHitel Expressz nevű termékénél most évi 12 százalék a kamat: a futamidő 6 hónap, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint lehet.

A szerző további cikkei

Továbbiak
Gergely Péter
Gergely Péter
Gergely Péter
Gergely Péter

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu