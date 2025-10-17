Tévhit, hogy ne lehetne helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönt igényelni – más kérdés, hogy többnyire nem éri meg
Gyakran felmerül a kérdés a személyi hitelek felvételét tervező lakossági ügyfelekben, hogy érdemes lehet-e más banknál számlát nyitni azért, hogy személyi kölcsönt vegyünk fel, illetve lehet-e új ügyfélként vagy helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönhöz jutni a bankoknál.
Olcsóbb hitelért váltani érdemes lehet, idegen ügyfélként érkezni kevésbé
Ami a kérdés első felét illeti, a válasz feltétlenül igen, tehát egy kedvező hitelajánlat érdekében érdemes lehet a bankváltáson is elgondolkodni. Ehhez elég figyelembe venni azt, hogy a személyi kölcsönök kamatainál jelentős különbségek lehetnek akár az igényelt hitelösszegtől vagy az adós jövedelmétől függően, és ezek a különbségek egy 6-8 éves futamidejű, nagyobb összegű hitelnél milliós nagyságrendű eltéréseket is okozhatnak a visszafizetett összegben. Így például, ha hatéves futamidővel és 8 milliós hitelösszeggel kalkulálunk, csak a kamatot figyelembe véve 10 százalékos kamatnál 2,67 millió forint pluszt fizetünk ki a teljes futamidő alatt, 15 százalékos kamatnál viszont már 4,18 millió forintra ugrik a kamatteher. Tehát könnyen előfordulhat, hogy egy kedvezőbb ajánlatért kifizetődő lehet bankot is váltani.
Ami a más banknál számlát vezető ügyfelek hitelfelvételét illeti, vannak olyan pénzintézetek, amelyek lehetővé teszik ezt a megoldást:
nyilván ilyen esetben elkerülhetetlen a hiteles jövedelemigazolás bemutatása, és több banknál is feltétel egy kizárólag a törlesztést szolgáló, technikai számla vezetése is. Ezek önmagukban még semmiképp sem áthidalhatatlan akadályok, ám a bankok – érthető módon – sokkal jobban preferálják a saját ügyfeleiket, így a személyi kölcsönökhöz adott kedvezményeket is részben a helyben vezetett folyószámlához, illetve az arra érkező, rendszeres jövedelemhez kötik. Éppen ezért nincs nagy gyakorlati jelentősége annak, hogy egy adott bank engedi-e a „beeső” ügyfelek személyihitel-felvételét, vagy sem: a feltételekben többnyire olyan nagyok a különbségek, hogy ez már egy gyors számolást követően sem marad opció. Persze az utóbbi szabályszerűségek alól kivételt jelentenek a kis összegű, rövid futamidejű fogyasztási hitelek nyújtására szakosodott szolgáltatók, hiszen náluk egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy honnan érkezik az ügyfél, teljesen más üzleti modell szerint működnek.
Nagyok a felárak, ha kívülről jön az igénylés
A BiztosDöntés személyikölcsön-kalkulátora szerint többnyire igen jelentős felárat kell fizetnie annak, aki úgy dönt, hogy máshol vezetett bankszámla és más szolgáltatóhoz érkező jövedelem mellett igényel hitelt.
Az Erste például már 3 millió forintos kölcsönösszegnél is 10 százalék alatti – egész pontosan 9,89 százalékos – kamat mellett ad személyi kölcsönt, ám ennek feltétele, hogy az adós jövedelme érje el a 400 ezer forintot, és az a helyben vezetett folyószámlára érkezzen. Ha viszont az adós nem vállalja a jövedelem érkeztetését, ugyanezen paraméterek mellett már 11,99 százalékos, éves kamattal kell kalkulálnia.
Az OTP Banknál a személyi kölcsön nyújtásának feltétele a helyben vezetett lakossági folyószámla. A pénzintézet viszont az online igénylést az új ügyfelek számára is lehetővé teszi, úgy, hogy az igénylő a számla megnyitásával párhuzamosan már a kölcsönt is igényelheti – persze a jövedelme igazolása mellett. Az igénylés során meg lehet adni, hogy mi történjen a frissen nyitott számlával abban az esetben, ha netán elutasítják a hitelkérelmet, vagyis meg akarja-e tartani az ügyfél, vagy sem. Az OTP Bank egyébként a közelmúltban emelte 12 millióról 15 millió forintra a személyi kölcsön maximálisan igényelhető összegét.
Az MBH Banknál adott a lehetőség arra, hogy az ügyfél más banknál vezetett számlára utaltassa a jövedelmét, ám ilyenkor igen nagy ugrással kell számolni az éves kamatnál: 7 millió forintos vagy afeletti kölcsönösszegnél, legalább 500 ezer forintos, a banknál vezetett számlára érkező jövedelemnél például 9,99 százalékos az éves kamat, ám ha a helyben vezetett számlára vonatkozó feltétel nem teljesül, már 19,49 százalékos kamattal kell számolni.
A MagNet Banknál szintén jelentős kamatkedvezményt ér a helyben vezetett számlára érkező, megfelelő nagyságú jövedelem és az aktív számlahasználat is. A más banknál számlát vezető igénylőt viszont a legalacsonyabb, „Standard” jövedelmi kategóriába sorolják, így hitelösszegtől függően 19,50 és 23,50 százalék közötti, éves kamatot kell fizetnie, miközben a legalacsonyabb, elérhető kamat 12,50 százalék a MagNet Bank sztenderd személyi kölcsönénél.
Az UniCredit Banknál mindenképpen szükséges helyben vezetett számla a személyi kölcsön törlesztéséhez, de ez lehet kifejezetten a hitel törlesztésére szolgáló, „Külön bankszámla” is. Itt is jelentős kedvezmények járnak a banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelemért cserébe: 7 millió forintot elérő kölcsönösszegnél, 450 ezer forintot elérő jövedelemnél és törlesztési biztosítás megkötésénél akár évi 9,44 százalék is lehet a kamat.
A rövid futamidejű kölcsönök online nyújtására szakosodott Trive Banknál bárki igényelhet személyi hitelt, aki a partnerként megjelölt bankok valamelyikénél netbanki szerződéssel rendelkezik – és megfelel az igénylési feltételeknek. A szolgáltató eHitel Expressz nevű termékénél most évi 12 százalék a kamat: a futamidő 6 hónap, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint lehet.