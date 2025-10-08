Magyarország területének közel 80 százaléka termőföld, ami európai viszonylatban is kiemelkedő aránynak minősül. Szintén szép szám, hogy termőföldjeink többsége, közel 5 millió hektár mezőgazdasági hasznosításban van. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy közel félmillió ember munkája kapcsolódik a hazai agráriumhoz, világosan kirajzolódik a mezőgazdaság stratégiai szerepe. Egyértelmű, hogy a fogyasztók ellátása prioritásnak minősül, éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen növényeket termelünk a magyar földeken.

Mezőgazdasági területek – Mit vetünk a magyar földekbe? / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

A területek több mint nyolcvan százaléka szántó

Magyarországon mindig is hagyományosan kimagasló volt a szántók aránya, és nincs ez másként manapság sem. A szántók mellett jelentős terület van még gyepként hasznosítva, ez az összes mezőgazdasági terület 15 százalékát jelenti. A terület megoszlása mellett azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 30 évben jelentős mennyiségű termőföldet vontak ki a művelésből, a rendszerváltás óta ugyanis egymillió hektár földet vontak belterületbe, utakat és ipari területeket építettek rajta. Az elmúlt időszakban azonban erősen megszigorították a földek kivonását, a védelem pedig elsősorban a jó minőségű földeknek jár, emellett triplájára emelték a föld kivonásáért fizetendő, ún. földvédelmi járulékot is.

Jelentősen csökkent a kukorica területe, de nőtt a búzáé és a napraforgóé

Hazánkban a szántóterület legnagyobb részén gabonaféléket termesztenek. Hogy jelenleg mekkora területen vetnek egy adott növényt, az összefüggésben van az elmúlt évtized éghajlati változásaival. A rendkívül vízigényes tavaszi vetésű kukorica (amely így az egész nyarat kint tölti a földeken) a tíz évvel ezelőtti vetésterületének több mint 30 százalékát elvesztette. Ez az elmúlt száz év legalacsonyabb értéke, a legnagyobb csökkenés pedig az aszállyal leginkább sújtott Dél-Alföldön következett be. A kukorica jelentőségére jellemző, hogy még így is a második legnagyobb területtel rendelkezett idén (770 ezer hektárral) az őszi búza mellett (melyet közel egymillió hektáron vetettek). Jelentős még az árpa területe (298 ezer hektár) is, emellett legfontosabb olajos növényünk, a napraforgó is jól teljesített, területe 15 százalékkal nagyobb volt, mint tíz évvel korábban (így már meghaladva a 700 ezer hektárt is).