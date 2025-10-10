Habár a vámszakadék alja ki lett töltve egy megállapodással, azért a gödörbe beleléptünk így is rendesen. Az ING Bank kalkulációi alapján az európai gazdasági gépezet bokaficamja az éves GDP 0,3 százalékába kerülhet. Ez a számítás már figyelembe veszi azt is, hogy látványosan előre hozták az USA-ba értékesítő cégek a kivitelüket az év első felében, ezzel rafináltan megelőzve a vámok költségeit. Viszont ez az arbitrázsopció, így, hogy a tarifák bevezetésre kerültek, eltűnt és most jön a hullám után a hullámvölgy az exportban.

A vártnál nagyobbat bukhat az EU a vámokon, ha nem cselekszik időben / Fotó: Dilok Klaisataporn / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodás júliusi megkötésével és a keretmegállapodás közzétételével az európai gyártók tisztább (de messze nem víztiszta) képet látnak a vámok kapcsán. A megállapodás 15 százalékos általános vámot ír elő a legkedvezőbb elbánású országok vámtételére (tehát az összes EU-s árucikkre, kivéve az ágazati vámok által érintett tételek). Az ágazati vámok lényegesen szigorúbbak, például 50 százalékos vám került az acél-, alumínium- és réztermékekre. A tárgyalások hozományához tartozik, hogy az EU beleegyezett az Egyesült Államokból érkező ipari termékekre kivetett vámok eltörlésébe, és vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat, valamint 600 milliárd dollárt fektet az amerikai gazdaságba.

A megállapodás ellenére a bizonytalanság továbbra is jelentős. Augusztus végén az Egyesült Államok kiterjesztette ágazati vámlistáját, míg szeptember 5-én közzétették az általános vámok alól mentesített termékek listáját. Szeptember 25-én Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy október 1-jétől 100 százalékos vámot vet ki a gyógyszeripari termékekre. Ugyanakkor felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán jogszerűek-e a vámok. Az amerikai legfelsőbb bíróság várhatóan november 5-én dönt az ügyben, de az ING Bank kereskedelmi szakértőinek álláspontja, hogy a vámok így vagy úgy, de velünk maradnak.

A Trump-kormányzat a vámokat egyszerre használja politikai eszközként és költségvetést támogató bevételi forrás gyanánt. Annak valószínűsége, hogy egy esetleges republikánusok számára kedvezőtlen novemberi ítélet esetén egyszerűen hagyják veszni az ügyet, rendkívül alacsony. Az amerikai kormányzatnak több lehetősége is lenne megkerülni a bíróságot és erre már láthattunk is példát az autóipari vámokkal kapcsolatban. Habár ezek a megoldások csak ideglenesek lennének, azt garantálni tudnák, hogy legalább a következő években fennmaradjanak a vámok.