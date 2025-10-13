A reklámozók mindig felelősséggel tartoznak, ha véleményvezérrel reklámoztatnak, és az influenszer által megosztott tartalomból nem észleli a közönség, hogy az nem pusztán a referenciaszemélynek tekintett véleményvezér saját és független, személyes ízlését, választását tükrözi, hanem bizony fizetett reklámot, szponzorált termékmegjelenítést is tartalmaz. Az ilyenkor a reklámozó és az ügynökség részéről felmerülő kérdés, hogy miért nem értette meg a véleményvezér, hogy pontosan hogyan kell közreadnia a fogyasztói tájékoztatást – holott volt vele rengeteg levélváltás, és még azt is egyeztették, milyen szögből essen a fény a reklámozott termékre –, nem mindig költői. A leggyakoribb indok talán, hogy sok bába közt elvész a gyermek. Mert hiába is deklarálják a reklámozó cégek részéről felső vezetői szinteken, mennyire mélyen elkötelezettek a szabályos influenszermarketing iránt, és hiába írnak alá számos szerződést a reklámozók, az ügynökségek és a véleményvezérek együttműködésének rendezésére, ha a videók, posztok stb. közzétételének jogi megfelelésre történő ellenőrzése nem eléggé hatékony, és emiatt burkolt reklám, szerkesztői tartalomnak álcázott reklám valósul meg véletlenül.

Véleményvezérek vezérléséről – a szabályos influenszermarketing / Fotó: Sitthiphong / Shutterstock

De nincsenek véletlenek, helyettük van viszont pár alapvetés. Például az, hogy a véleményvezér lényegében egy kommunikációs csatorna, míg az általa megosztott tartalom kereskedelmi gyakorlat, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti felelősség pedig érdekelti felelősséget jelent.

Vagyis főszabály szerint a szerkesztői tartalomnak álcázott reklámért mint jogsértő kereskedelmi gyakorlatért az a vállalkozás felel, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése érdekében áll.

Tehát a reklámozó hiába is bízza a tényleges megvalósítást közvetítő ügynökségekre, véleményvezérekre, mert mint a szerkesztői tartalomnak álcázott reklámból származó haszon élvezője, mint gazdaságilag érdekelt vállalkozás felelősséggel tartozik anélkül is, hogy bármilyen aktív magatartást tanúsított volna a jogsértés megvalósításában.