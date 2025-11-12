Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?

A Black Friday története

A Black Friday története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint ahogyan azt a legtöbben gondolják. A legelső feljegyzett Black Friday Sale-re valójában nem is novemberben, hanem januárban került sor 1891-ben: a montanai Great Falls városában működő The Hub nevű ruházati bolt ugyanis ezen a néven hirdette meg a karácsony utáni kiárusítását. Magának a Black Friday kifejezésnek a megszületése azonban még ennél is korábbra datálható, és eredetileg semmi köze nem volt a vásárláshoz. Az elnevezés ugyanis még 1869-ben, az Egyesült Államok aranypiacának összeomlásakor tűnt fel először. Ekkor két pénzügyi spekuláns, Jay Gould és Jim Fisk megpróbálta felvásárolni az ország aranykészletét, hogy az árakat mesterségesen felhajtva hatalmas nyereségre tegyen szert. Ám a csalás napvilágra került, a piac pedig zuhanórepülésbe kezdett. A pénteki napra eső krach ezt követően fekete betűkkel íródott be az ország gazdaságtörténetébe.

Black Fridayből Black November / Fotó: Iara Faga / Shutterstock

Utóbb viszont több téves magyarázat is elterjedt a Black Friday kifejezés eredetével kapcsolatban. Az egyik szerint az üzletek ezen a napon váltottak „vörösből feketébe”, vagyis a veszteséges működésből a nyereségesbe. Egy másik elterjedt, ám teljes mértékben hamis értelmezés szerint a 19. században a hálaadást követő pénteken a rabszolgákat lehetett kedvezményesen megvenni. Ez utóbbi értelmezésnek azonban semmilyen történelmi alapja sincs, helytállóságát pedig a kutatások is egyértelműen cáfolják.

Az viszont ténylegesen igazolható, hogy a kifejezés az 1950-es évek folyamán Philadelphia városában nyert új értelmet, mivel a helyi rendőrség ebben az időszakban kezdte el a hálaadást követő napot Black Fridaynek hívni. Ezen a napon ugyanis az Army–Navy amerikaifoci-mérkőzés miatt a városba özönlöttek az emberek, és ezzel jelentős forgalmi dugókat, illetve állandósult közlekedési káoszt okoztak, ráadásul a bolti lopások száma is megszaporodott. Vagyis ez a nap igazi rémálom volt a rendfenntartók számára. A kifejezés az 1960-as évekre egész Philadelphiában elterjedt, a kereskedők pedig hiába próbálták meg negatív csengése miatt Big Fridayre átnevezni, igyekezetük nem járt sikerrel.