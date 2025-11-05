Mindez jelzi, hogy olyan, az egyszerű állampolgár által nehezen megítélhető változás zajlik körülöttünk, amely mellett sok esetben hátrasorolódnak a tudomány, a technológia, a média, a társadalmi és a gazdasági cselekvések korábbi jellemzői. Az természetesen egyre inkább szembetűnő, hogy MI nélkül nem fejlődhet a személyre szabott gyógyellátás, az önvezető járművek vagy az intelligens infrastruktúra világa. Nem véletlen tehát, hogy a gazdaságban, a vállalkozások körében megállíthatatlan a térhódítása.

Csiki-csuki, avagy a mesterséges intelligencia alkalmazásának esélyei / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Az Európai Unió Bizottságának 2024. évi felmérése azt tanúsítja, hogy az Európai Unióban működő vállalkozások 13,48 százaléka használta már aktívan az MI-t, miközben a nagyvállalatok részesedése ennél is magasabb, 41,17 százalékot ért el. A mesterséges intelligencia alkalmazása a McKinsey tanulmánya alapján három területre koncentrálódik: a marketingre és értékesítésre, a szoftverfejlesztésre és az ügyfélszolgálatra – ez mind megtalálható a nagyvállalati struktúrákban. Ezeken a területeken az MI használata a hatékonyság erősödésében, valamint a termelékenység növekedésében a korábbihoz képest 20-45 százalékos javulást biztosíthat. Mindez természetessé teszi azt, hogy a nagyvállalati, illetve a kis- és középvállalkozási szektorok közötti termelékenység szakadéka tovább nőhet. Az MI-t ugyanis az előbbiek tudják jól kihasználni, mert ott általában a technológia skálázható, és a munkaerő-költségek mérsékelhetők.

Hazánkban a fentiek ugyanúgy érvényesülnek, hiszen világtendenciáról van szó – ez termelékenységi és versenyhátrányba hozza a hazai foglalkoztatásban domináns szerepet játszó kis- és középvállalkozásokat, amelyek jelentősége a foglalkoztatáson túl a területi népesség megtartásában is meghatározó. Nincs tehát más út, mint az előrelépés, azaz a csiki-csuki helyzet megszüntetése, amelynek záloga a kis- és középvállalkozások számára is előnyöket nyújtó mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások fejlesztése és elterjesztése.

Azt ugyanakkor egyértelművé kell tenni, hogy az MI alkalmazásának vannak alapfeltételei, amelyek a következők:

a digitalizáció meghatározott szintjének elérése; olyan ügyfél-kommunikáció fejlesztése, amely fokozatosan igényt támaszt az automatizáció, a sablonok alkalmazása irányába; a vállalkozás, illetve a vállalkozás tevékenységének vizuális megjelenítése, grafikák, illusztrációk közzététele a tömegmédiában; a vállalatokhoz kapcsolódó gazdasági és egyéb adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése.

A fenti alkalmazási csomópontok egyúttal a mesterséges intelligencia kedvező gazdasági hatásait válthatják ki a bevétel növelésén, a termelékenység emelésén, illetve a költséghatékonyság erősítésén keresztül.