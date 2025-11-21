Deviza
Miért érdemes áttérni a devizaalapú könyvelésre és adófizetésre?

A forint novemberre rég nem látott erőre kapott az euróval szemben, év eleje óta mintegy 6 százalékot erősödve. Bár ez kedvez az infláció mérséklésében, komoly kihívást jelent az exportőr cégek számára. A forintban számított árbevételek csökkennek, a pénzügyi mutatók ingadoznak, az éves tervezés bizonytalanná válik. Ilyen környezetben a devizaalapú könyvelés jelentős előnyöket kínál: stabilabb, átláthatóbb pénzügyi képet, jobb tervezhetőséget és nemzetközi összehasonlíthatóságot biztosít a vállalkozás számára.
Szerző képe
Antretter Erzsébet
a Niveus adótanácsadási üzletágának vezetője
3 órája
A globális gazdaságban egyre kevesebb vállalkozás működik tisztán belföldi környezetben. Az internet, a digitalizáció és a nemzetközi kereskedelem elterjedésével a cégek szinte elkerülhetetlenül találkoznak devizában számlázott bevételekkel és költségekkel. A forintalapú könyvelés mellett ezek folyamatos átszámítása szükséges, ami jelentős árfolyam-különbözeteket generálhat. Ezek a különbözetek torzíthatják a mérleget és az eredménykimutatást, így a vállalkozás vagyonáról és pénzügyi helyzetéről kialakított képet, befolyásolva a stratégiai döntéseket. (Például az év végi nem realizált árfolyamveszteségek a saját tőkét kedvezőtlenül befolyásolhatják, ami akár tőkeemelést eredményezhet.)

devizaalapú,könyvelő, könyvelés
Miért érdemes áttérni a devizaalapú könyvelésre és adófizetésre? / Fotó: Shutterstock

A devizaalapú könyvelés fő előnye lehet azon cégek számára, ahol sok a devizás tétel, hogy a tulajdonosok, tanácsadók, befektetők és hitelezők számára reális, torzításmentes képet ad a vállalkozás pénzügyi teljesítményéről. Különösen indokolt exportorientált cégeknél, nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező vállalatoknál, valamint olyan csoporttagok esetében, ahol a konszolidált beszámolókat devizában készítik el. Itt a devizában vezetett könyvelés nemcsak az adminisztrációs terheket csökkenti, hanem a menedzsment és az anyavállalat számára is pontosabb, nemzetközi standardokhoz illeszkedő információt nyújt, lehetővé téve a gyorsabb és megalapozottabb döntéshozatalt.

Az összehasonlíthatóság javulása a külföldi befektetők, partnerek és tulajdonosok számára is előnyös. A devizában vezetett beszámoló közvetlenül értelmezhető, míg a forintalapú adatok további átváltást és elemzést igényelhetnek. Ez a transzparencia erősíti a befektetői bizalmat, elősegíti a tőkebevonást, és javítja a vállalat nemzetközi megítélését, hitelességét. 

A nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS, GAAP) is jobban illeszkednek a devizaalapú struktúrához, ami növeli a cég nemzetközi vonzerejét.

Stratégiai szempontból a devizaalapú könyvelés előnyei közé tartozik tehát a pénzügyi teljesítmény stabilabb bemutatása, a hitelképesség javítása, valamint a menedzsment döntési információinak egyszerűsítése. Emellett, mivel a beruházási, finanszírozási vagy árképzési döntések gyakran devizában történnek, a könyvelési és működési adatok harmonizálása elősegíti a hosszú távú tervek pontosabb előrejelzését és a kockázatok tudatos kezelését. Ez támogatja a fenntartható növekedést, miközben a belső folyamatok hatékonysága is nő: devizaalapú könyvelésnél a pénzügyi kimutatások közvetlenül összevethetők a beszerzési és logisztikai kimutatásokkal, így csökken az időigény és a hibalehetőség, ezáltal javul a gazdálkodás átláthatósága és megbízhatósága.

A devizaalapú könyvelés imázs- és reputációs előnyökkel is jár. A cég professzionális, átlátható és megbízható képet mutat partnereinek, befektetőinek és munkavállalóinak. A devizában vezetett adatok révén könnyebben követhető, miért teljesít jobban vagy rosszabbul a vállalat a versenytársakhoz képest, ami erősíti a piaci hitelességet és vonzerőt, valamint hosszú távon javítja a szakmai megítélést.

A devizában történő adófizetés további rugalmasságot kínál. 

A társasági és iparűzési adó euróban vagy amerikai dollárban is teljesíthető, ami egyszerűsíti a pénzügyi tervezést és a devizás ügyletek kezelését.

A devizában történő adófizetés független a könyvelés pénznemétől, de a társasági adó esetében fontos a jogvesztő határidő betartása: a 2026-os adóévre vonatkozó bejelentést 2025. december 1-jéig kell megtenni, a változtatás 2026. január 1-jén lép hatályba. Az iparűzési adó devizában történő fizetése bejelentés nélkül is lehetséges, ami további rugalmasságot biztosít a vállalkozásnak.

Összességében a devizaalapú könyvelés és adófizetés több szinten kínál előnyt: stabilabb és torzításmentes pénzügyi mutatókat, jobb tervezhetőséget, nemzetközi összehasonlíthatóságot, hatékonyabb belső folyamatokat, imázs- és reputációs előnyt. Különösen a nemzetközi piacokon aktív, exportorientált vállalkozások számára jelent stratégiai előnyt, elősegítve a hosszú távú fenntartható növekedést és a befektetői bizalom erősítését, miközben a devizában történő adófizetés további rugalmasságot biztosít a pénzügyi tervezés és az árfolyam-különbözetekből eredő kockázatok kezelése terén. 

Antretter Erzsébet

