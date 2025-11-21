A globális gazdaságban egyre kevesebb vállalkozás működik tisztán belföldi környezetben. Az internet, a digitalizáció és a nemzetközi kereskedelem elterjedésével a cégek szinte elkerülhetetlenül találkoznak devizában számlázott bevételekkel és költségekkel. A forintalapú könyvelés mellett ezek folyamatos átszámítása szükséges, ami jelentős árfolyam-különbözeteket generálhat. Ezek a különbözetek torzíthatják a mérleget és az eredménykimutatást, így a vállalkozás vagyonáról és pénzügyi helyzetéről kialakított képet, befolyásolva a stratégiai döntéseket. (Például az év végi nem realizált árfolyamveszteségek a saját tőkét kedvezőtlenül befolyásolhatják, ami akár tőkeemelést eredményezhet.)

Miért érdemes áttérni a devizaalapú könyvelésre és adófizetésre? / Fotó: Shutterstock

A devizaalapú könyvelés fő előnye lehet azon cégek számára, ahol sok a devizás tétel, hogy a tulajdonosok, tanácsadók, befektetők és hitelezők számára reális, torzításmentes képet ad a vállalkozás pénzügyi teljesítményéről. Különösen indokolt exportorientált cégeknél, nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező vállalatoknál, valamint olyan csoporttagok esetében, ahol a konszolidált beszámolókat devizában készítik el. Itt a devizában vezetett könyvelés nemcsak az adminisztrációs terheket csökkenti, hanem a menedzsment és az anyavállalat számára is pontosabb, nemzetközi standardokhoz illeszkedő információt nyújt, lehetővé téve a gyorsabb és megalapozottabb döntéshozatalt.

Az összehasonlíthatóság javulása a külföldi befektetők, partnerek és tulajdonosok számára is előnyös. A devizában vezetett beszámoló közvetlenül értelmezhető, míg a forintalapú adatok további átváltást és elemzést igényelhetnek. Ez a transzparencia erősíti a befektetői bizalmat, elősegíti a tőkebevonást, és javítja a vállalat nemzetközi megítélését, hitelességét.

A nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS, GAAP) is jobban illeszkednek a devizaalapú struktúrához, ami növeli a cég nemzetközi vonzerejét.

Stratégiai szempontból a devizaalapú könyvelés előnyei közé tartozik tehát a pénzügyi teljesítmény stabilabb bemutatása, a hitelképesség javítása, valamint a menedzsment döntési információinak egyszerűsítése. Emellett, mivel a beruházási, finanszírozási vagy árképzési döntések gyakran devizában történnek, a könyvelési és működési adatok harmonizálása elősegíti a hosszú távú tervek pontosabb előrejelzését és a kockázatok tudatos kezelését. Ez támogatja a fenntartható növekedést, miközben a belső folyamatok hatékonysága is nő: devizaalapú könyvelésnél a pénzügyi kimutatások közvetlenül összevethetők a beszerzési és logisztikai kimutatásokkal, így csökken az időigény és a hibalehetőség, ezáltal javul a gazdálkodás átláthatósága és megbízhatósága.