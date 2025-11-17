Deviza
fluktuáció

Hatalmas üzleti veszteséget okoz, mégsem mérik a magyar cégek

A kékgalléros munkaerőpiacon ma már nemcsak a toborzás, hanem a megtartás is stratégiai kérdés. A fluktuáció, a motivációvesztés és a megbízhatósági problémák nem pusztán HR-ügyek – ezek komoly üzleti kockázattá váltak, amelyek közvetlenül érintik a termelés folyamatosságát, a hatékonyságot és a versenyképességet.
Mihályi Magdolna
a Jobtain munkaerő-kölcsönző ügyvezetője
A Jobtain legfrissebb kutatásában 116 vállalati HR-vezető osztotta meg tapasztalatait, és az eredmények egyértelműek: a cégek 42 százalékánál magas az elvándorlás, a fluktuáció, 48 százalékuk küzd a megbízhatatlansággal, miközben 36 százalékuk egyáltalán nem méri a toborzás eredményességét. Ez olyan, mintha egy vállalat a gyártósoron nem mérné a selejtarányt – elképzelhetetlen lenne, mégis nap mint nap megtörténik a HR-ben.

A fluktuáció ára: elvesztegetett tudás és elpazarolt erőforrás

Egy-egy operátori pozíció újratöltése nemcsak költség, hanem időveszteség is. A betanítás, a beillesztés és a produktivitás eléréséig eltelt idő mind üzleti veszteséget jelent. Amíg a cégek a munkaerő-felvételre koncentrálnak, gyakran elmarad a megtartási stratégia tudatos építése – pedig a stabil, megbízható dolgozói kör nem véletlenül alakul ki, hanem következetes HR-rendszerek eredménye.

A szakmunkásoknál ráadásul a bérfeszültség, a kevés jelentkező és a hiányzó tapasztalat egyszerre nehezíti a helyzetet. Az, hogy a munkaerőhiány ma már nemcsak mennyiségi, hanem minőségi probléma is, egyértelművé teszi: a cégeknek új szemléletre van szükségük.

A jelöltélmény ma már versenyelőny

A munkavállalók elvárásai is megváltoztak. A gyors, átlátható kiválasztási folyamat, a próbanapok, az üzemlátogatás, vagy akár egy 48 órán belüli visszajelzés ma már nem extra – hanem alapelvárás. A „megbízható munkaadó” nem kommunikációs szlogen, hanem stratégiai pozíció.

A kutatásban részt vevő cégek 38 százaléka már az interjúk során érzékeli a motiváció hiányát. Ezért is fontos, hogy a vállalatok ne csak a szakmai tudást, hanem a hozzáállást is mérjék – például mentorprogramokkal, stay interjúkkal vagy gyakorlati próbafeladatokkal.

A toborzás új képlete: adat + emberismeret

A legjobb eredményeket azok a vállalatok érik el, amelyek a technológiát és az emberi megértést ötvözik. A mesterséges intelligencia segíthet a szűrésben, az online képzési platformok a fejlesztésben, a munkavállalói visszajelző rendszerek pedig a megtartásban. De a valódi siker kulcsa továbbra is az emberi kapcsolat. Azok a cégek maradhatnak hosszú távon sikeresek, ahol a fluktuáció helyett a hosszú távú lojalitás lesz az új norma. 

Mert a HR akkor válik üzleti értékké, ha nemcsak embereket, hanem bizalmat, motivációt és stabilitást is épít.

