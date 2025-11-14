Nagyot nőtt a földforgalom volumene a tavalyi évben, hiszen több mint 10 százalékkal nagyobb területű termőföld cserélt gazdát 2024-ben, mint a megelőző esztendőben. A témának azért is van kiemelt fontossága, mivel Magyarország területének közel 80 százaléka termőföld, ami európai viszonylatban is kiemelkedőnek minősül. A mezőgazdasági területeink kétharmadát jelenleg egyéni gazdaságok (őstermelők, egyéni vállalkozók) használják, mindezt úgy, hogy tíz évvel ezelőtt a mérleg még a nagy cégek túlsúlyát mutatta. A magyar birtokpolitika eredményességét aligha lehetne elvitatni: míg a környékbeli országokban (Romániában, Szlovákiában) folyamatosan nő a külföldi tulajdon aránya, addig hazánkban szigorú előírások védik a magyar földtulajdont – még ha emiatt folyamatos támadásnak is vagyunk kitéve az EU részéről.

Földárak Magyarországon / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Földszerzési szabályok: Európában az egyik legszigorúbb

Bő tíz évvel ezelőtt, 2013-ban került elfogadásra hazánkban az új földforgalmi szabályozás.

A legfontosabb előírások:

A zsebszerződések felszámolása érdekében az adásvételi szerződéseket immáron biztonsági okmányon, ún. „zöld papíron” kell beadni. A szerződések hatálybalépése hatósági jóváhagyáshoz kötött. A helyi gazdákat elővásárlási és előhaszonbérleti jog illeti meg. A gazdálkodói szempontok érvényre juttatása érdekében a szerződéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete is véleményezi. Talán a legradikálisabb (de helyesnek bizonyuló) változás volt az is, hogy aki földet vásárol, az köteles azt maga használni, nincs lehetőség tehát a megvásárolt föld bérbeadására. Ezzel egyértelműen azt a szándékát fejezte ki a jogalkotó, hogy a földvásárlásra ne befektetési céllal kerüljön sor, a föld a gazdák kezében maradjon.

A földárak alakulása

A napokban jelent meg a KSH hivatalos elemzése a 2024-es földárakról, amely a korábbi évekhez képest ugyan továbbra is emelkedő tendenciát mutat, de jóval lassabb mértékben. Míg a korábbi években átlagosan 10 százalékos emelkedés volt tapasztalható, addig tavaly ez a felére csökkent, és az 5 százalékot sem érte el átlagosan. Ez nyilvánvalóan egyértelmű következménye a gyenge felvásárlási áraknak és a termelési költségek jelentős megemelkedésének. A mezőgazdaság jövedelmezősége ugyanis drasztikusan lecsökkent az ukrán-orosz háború kitörését követően, az uniós agrártámogatások belengetett elvonása pedig tovább rontotta a gazdák hangulatát. Ha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy az elmúlt években sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok, akkor érthetővé válik a földárak jelentős lefékeződése.