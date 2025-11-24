Hogyan lehet egyoldalúan kartellezni?

Mit is jelent az egyoldalú nyilvános közlés, azaz a signalling? Olyan magatartásokat takar ez a kifejezés, ahol a felek nyilvános platformokon – például negyedéves pénzügyi beszámolók során – közölnek a piacra irányuló érzékeny információkat. Ezek az üzenetek csökkenthetik a versenytársak stratégiai bizonytalanságát, ami a tiszta versenyt torzíthatja, és így jogellenesnek minősülhet. Nincs tehát közvetlen kommunikáció a versenytársak között, de mégis felmerülhet a kartellezés, a kartellellenes szabályok megsértése.

Kartellezés – hogyan lehet egyoldalú, pl. a Container Liner Shipping ügyben? / Fotó: AFP

Kartellezés vizsgálata az unióban

Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos iránymutatása két fő kategóriát különböztet meg:

egyrészt tiltható a cég piaci stratégiájának vagy jövőbeli piaci magatartásának nyilvános közzététele, másrészt bizonyos esetekben akár a jövőbeli árazás közlése is tiltott összejátszásként kezelendő.

Egy élő példa a bizottságnak a Michelin és más autógumi-gyártók ellen indított eljárása, amelyben a pénzügyi eredményeket bemutató earning callokat vizsgálják, mert a gyártók feltételezhetően azok útján egyeztették árazási stratégiájukat.

Különösen érdekes az, hogyan keresi a kartellezés nyomait a bizottság: hatalmas volumenű nyilvános és fizetős adatbázisokból gyűjti az earning callok leiratait, majd speciális szoftverek segítségével fontos szókapcsolatokat azonosít, amelyek a vállalatok stratégiai magatartására utalnak. Ennek alapján választotta ki a gumiabroncsszektort, ahol kiugróan sok ilyen gyanús szókapcsolatot talált – ez arra utal, hogy valóban így üzenhettek egymásnak a versenytársak. Az eljárás ugyanakkor túlmutat önmagán: a több százezer nyilvános beszámoló szövegének mennyiségi és minőségi elemzésével létrehozott adatbázis és a módszer más iparágakban és más nemzeti piacokon is felhasználható lehet.

Bár ez az eljárás forradalminak tűnhet – és a hatalmas adatmennyiség mesterséges intelligencia segítségével végzett elemzése szempontjából az is –, de maga az ötlet nem új. A majdnem húszéves, 2006-os Valassis-ügy – amelyet az amerikai versenyhatóság vizsgált – a tiltott signalling sokkal vegytisztább példája. A két szereplő által dominált amerikai kuponpiacon a Valassis negyedéves elemzői callján lényegében nyilvános „tűzszüneti ajánlatot” tett versenytársának. A callon felvázolt stratégia szerint megelégszenek az aktuális piaci részesedésükkel, az ügyfelek megszerzése érdekében nem ígérnek a versenytárs News America árai alá. Saját ügyfeleiket viszont keményen megvédik: csak addig tartják magukat a tűzszünethez, amíg a versenytárs is így tesz. A hatóság ezt a nyilvános kartellfelhívást egyértelműen jogellenesnek, a verseny szabadságát sértőnek minősítette, ami tiltott módon csökkenti az árversenyt. Érdekes és sokatmondó az érvelésük: ha a nyilvános kartellfelhívás jogszerű lenne, akkor nem is lenne szükség arra, hogy a cégek titokban egyeztessenek.