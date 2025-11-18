Kínában az ötéves tervek határozzák meg az állam fő gazdaságszervezési irányvonalát, a következő terv pedig a 2026–2030-as időszakra vonatkozik, és jövőre lép életbe. Miután a központi bizottság kijelöli az irányvonalat, a nemzeti fejlesztési és reformbizottság technokratái dolgozzák ki az ötéves terv részletes szövegét. A végleges dokumentumot várhatóan jövő márciusban, a „Két Ülés” plenáris ülésen fogadja el a Kínai Népi Kongresszus.

Kína 15. ötéves terve a fogyasztás szerepét erősítené tovább / Fotó: NurPhoto via AFP

Habár a 15. ötéves terv végső változatát még most kezdik el megírni, a negyedik plénum közleménye már előre jelzi, milyen irányba tart a végleges szöveg, még ha a konkrét részletek csak márciusban derülnek is ki.

Kína 14. ötéves terve a feltételek megteremtésére koncentrált

A negyedik plénum közleményét elhamarkodott lenne úgy értelmezni, mintha Peking hirtelen felismerte volna, hogy a növekedéshez mostantól a fogyasztást kell felpörgetni. A szöveg valójában inkább megerősíti azt az irányt, amely már a 14. ötéves tervben (2021–2025) is megjelent: a belső keresletnek nagyobb szerepet kell kapnia, ezért „a belső kereslet bővítésének stratégiáját végre kell hajtani”, valamint „erős hazai piacot kell kiépíteni”. A különbség az, hogy 2025 végén ugyanezek a kifejezések már nem pusztán fejlesztési célként, hanem növekedési szükségletként jelennek meg.

A 14. terv idején a hangsúly azon volt, hogy a gazdaság belső és külső körforgását össze kell hangolni, ahol a belső kör (belső kereslet) kap kiemelt szerepet, és ezt a külső kör (külső kereslet) egészíti ki. Ezért került be akkor a szövegbe, hogy „a hazai nagy piac kiépítése” kulcsfeladat, hogy a fogyasztást korszerűsíteni kell, és hogy a szolgáltatási szektor bővítése nélkül nem lehet stabil belső keresletet teremteni. Ez egy hosszabb távú, struktúraépítő megközelítés volt, amelynek középpontjában a feltételek megteremtése állt.

„A belső keresletnek kell a növekedés elsődleges hajtóerejévé válnia”

A negyedik plénum tulajdonképpen ugyanarra a pályára áll rá, csak erősebb hangsúllyal. A közlemény szerint „a belső kereslet bővítése” lesz a következő ötéves időszak egyik fő feladata, „erős, egységes hazai piacot kell kiépíteni”, és „a belső keresletnek kell a növekedés elsődleges hajtóerejévé válnia” – ez utóbbi új elem a korábbi szövegekhez képest.